Подвиг 6-й роты: 90 десантников выстояли против 2500 боевиков Басаева и Хаттаба

90 десантников против двух с половиной тысяч террористов. 17 лет прошло, а в псковской дивизии ВДВ по прежнему хранят память о героях, которые ценой своих жизней отстояли важную высоту в бою с боевиками Басаева и Хаттаба. По приглашению командования в Псков со всей России приехали родственники и друзья погибших десантников.

Весь Псков сегодня в цветах, венках и траурных лентах. Подвиг 6-й роты Воздушно-десантных войск, без преувеличения, навечно вписан в героическую историю российской армии.

Уже семнадцать лет здесь, в Пскове, ежегодно проходят памятные мероприятия. Панихида в храме Александра Невского, возложение цветов на кладбище, где похоронены несколько офицеров, и торжественная церемония у памятника шестой роте около ворот воинской части.

Это один из самых удивительных и впечатляющих мемориалов в стране. Он выполнен в виде гигантского 20-метрового парашютного купола. Гранитное основание символизирует собой ту самую высоту 776, где в неравном бою погибли 84 российских десантников.

В конце февраля 2000 года отряды боевиков под общим командованием Хаттаба, среди которых было много арабов-наемников, оказались окружены в Аргунском ущелье, и прорываться решили через горный перевал, где высоту 776 как раз и удерживали российские десантники.

Боевиков было около двух с половиной тысяч, десантников — всего девяносто человек. Им предлагали сдаться, но они стояли до последнего. В итоге было выиграно время для подхода основных сил, и отряды боевиков были наголову разбиты.

В воинской части есть музей, посвященный 6-й роте, а в казарме до сих пор стоят заправленные кровати погибших офицеров — они приказом министра обороны навсегда зачислены в состав подразделения. Здесь помнят каждого из тех, кто погиб семнадцать лет назад.

Псковская область сегодня скорбит вместе с родственниками погибших.

По инициативе псковского губернатора завтра на месте знаменитого боя близ чеченского селения Улус-Керт будет установлен памятный поклонный крест. Туда приедут родные погибших десантников, многие из родственников побывают на высоте 776 впервые.