Позитивные новости из почти европейской страны

Что, «вата», выкусила?!! Солнышко светит, газ дешевеет, и триалог успешно завершился. Не знаю, что это значит, но более просвещенные побратимы, которые три года мониторят ход предоставления мне безвиза, однозначно говорят: к июню, на худой конец к июлю, дадут.

Можно будет на «ровере» ездить в Париж за круассанами. По пути пить пиво в Праге и есть шпикачки в Польше. Короче, согласится старушка Европа поиметь нашу нацию своим древним, безвизовым членом.

Обидно, конечно, что грузинам первым дали. С 28 марта они смогут шастать на рынки Брюсселя и торговать там гвоздиками и гнилыми мандаринами. На их месте должны были быть мы. Нас даже в один пакет с Грузией засунули, но в дело вмешались кремлевские хакеры, потом за…сь конченые голландцы со своим референдумом, и в довершение всего «Брекзит» нарисовался. Все загрустили, стали вспоминать расстрелы на майдане, чтобы как-то поднять жизненный тонус. Ничто так не воодушевляет украинца, как хорошие, желательно торжественные, похороны. По количеству траурных дат мы давно перегнали все развитые страны Европейского Союза, включая Израиль. Евреи нам жутко завидуют, поскольку мы со своим геноцидом, совмещенным с голодомором, перебили им тему с Холокостом. У нас, согласитесь, гораздо жалостливее получается. Постоянно хочется взрыднуть, кого-то помянуть, поставить свечку, съездить в Париж, макнуть круассан в свежий капуччино. Короче, все налаживается. Мальтийское представительство в ЕС информирует большими буквами: «Достигнуто промежуточное согласие относительно процедуры визовой либерализации для украинцев, которые посещают Евросоюз». Звучит непонятно, но очень оптимистично. Жду разъяснений Климкина, но он пока очкует. Я его понимаю: тема безвиза довольно стремная. Сколько раз уже лажались со сроками и он, и его замы. Даже верховный главнокомандующий неоднократно публично попадал пальцем не в то визовое число.

Тут действительно надо соблюдать осторожность. Как говорится, семь раз отмерь, а один раз курни. Побратимы, которые опытнее в геополитических раскладах, поскольку кладут плитку в Чехии, меня предупредили: типа, Санек, не гони особенно в Берн летом. Во Франции весной выборы, а в Германии – осенью. Кремль бьется в паранойе, мобилизует хакеров, чтобы протащить на ихних европейских выборах пророссийских кандидатов. Ле Пениха однозначно на подсосе у «солнцевских», а Меркель может и не стать канцлером в четвертый раз. Или в пятый. Расклады закрученные, поскольку Фийон тоже агент. Как Трамп, только хуже.

В настоящее время СБУ думает над тем, чтобы запретить въезд в Украину всех пророссийских кандидатов. Думаю, шаг правильный и своевременный. Если кто попало будет шастать к нам, разве порядок будет? И так все приходится самим делать. Блокировать российских агрессоров путем перекрытия поставок их угля нам. Недавно как раз лепили вареники блокираторам, которые разбили редуты и мочат металлургические комбинаты, работающие на Путина, а деньги поставляющие как бы в бюджет Украины. Ага. Мы сразу эту контрабандную схему просекли. Семен Семенченко, Парасюк, Соболев сразу встали грудью на защиту контрабанды. Никого не пускают. Потому что время сейчас такое: надо окончательно поставить на место зарвавшихся российских агрессоров. Вчера штурмовали «титушки» наши редуты, но Семен Семенченко не ранен в ж...пу. Обычно его прямо в ж...пу гасят, побратимы говорят: такая карма. В этот раз все обошлось, однако на душе тревожно, несмотря на позитивное завершение триалога. Опять же Фийон этот волнует. Как там у них, у лягушатников, все сложится во втором туре президентских выборов? Долго ли еще наша растерзанная Матькивщина будет терпеть постоянные унижения и оскорбления на международной арене?

Еще меня Парубий обрадовал. Который спикер. Отчаянной смелости человек: махнул в Японию с визитом, хотя он и половины букв не выговаривает. Японцы, говорят, в полном восторге. Андрей пообещал им Курилы, рассказал, как отражал агрессию Путина, и поделился секретами гибридной войны. К сожалению, переводчик на ихний басурманский язык традиционно застрелился. А все переводчики кончают жизнь самоубийством, поскольку перевести спикера высшего законодательного органа Украины – задача не для слабаков. Поэтому секреты гибридной войны так и остались похороненными в правой лобной доле Парубия. Не зря же она (доля) гораздо больше левой. Чтобы сгладить инцидент с суицидом, спикера повезли на корабль. Не знаю, что с ним хотели там делать, то ли утопить, то ли повеселить. Фотку сделали на память. Парубия даже посадили. Тут многие мечтают об этом, а японцы, молодцы, первыми успели. Он второй справа. Сразу после чела с шарфом на коленке. Поза слегка напряженная, зато видно – адаптировался чел к местным условиям. Глаза стали узкими, разрез изменился. Климат, одним словом.

Позитив? Позитив. Кремлевской пропаганде не по зубам осквернить наши святыни: безвиз, киборгов и Шулявский мост. Несмотря на то, что мост обрушился, движение не остановлено. Все спокойно ездят по своим делам. Только крестятся перед выездом. Но я считаю это суеверием. Кличко лично гарантировал целостность путепровода. А если Виталик что-то гарантирует, то можно спокойно ложиться и спать. Он – хозяин своего слова, которое иногда выводит выгуливать.