Причина отзыва посла Молдавии в России: «чистка кадров»

Причиной отзыва молдавского посла в Москве Думитру Брагиша является противостояние между президентом республики Игорем Додоном и правительством, которые выступают с пророссийских и проевропейских позиций соответственно. Об этом со ссылкой на источники в Кишиневе пишет «Коммерсантъ».

Высокопоставленный источник в администрации президента Молдавии рассказал изданию, что отзыв посла в России стал ответом на жесткую позицию Додона против назначения дипломатическими представителями в ряд стран кандидатов, предложенных кабинетом министров.

В МИД республики «Коммерсанту» отказались комментировать решение об отзыве Брагиша.

P.S. Скорее всего, избавляется от "тяжёлого наследия" предыдушего "проевропейского" президента, влияния "закулисного кукловода" Владимира Плахотнюка и созданной ими системы.