Пьяный житель Хакасии пнул в живот инспектора ОДН

Мужчине не понравилось, что к нему в дом пришли полицейские и стали задавать неудобные вопросы, поэтому он решил выпроводить инспекторов.

В Хакасии будут судить 44-летнего жителя посёлка Аскиз. Он обвиняется в применении насилия к представителям власти. По данным следствия, 30 января участковый выехал на семейный скандал в одну из квартир рабочего поселка Аскиз. В помещении полицейский застал сильно пьяных супругов, у которых на иждивении трое малолетних детей.

О ситуации, в которой находились ребятишки, сотрудник правоохранительных органов сообщи коллегам из подразделения по делам несовершеннолетних. В тот же день инспекторы ОДН отправились по указанному адресу с рейдом, чтобы проверить условия содержания детей. Женщин в форме встретила хозяйка квартиры, она стала отвечать на вопросы гостей.

Супругу же присутствие в доме посторонних крайне не понравилось. Он стал силой выталкивать одну из сотрудниц. Вторая гостья попыталась пресечь незаконные действия мужчины. В ответ отец детей схватил инспектора за одежду и ударил её ногой в живот.

Мужчина не прекратил преступные действия и тогда, когда сотрудницы полиции покинули квартиру: стал их преследовать. Остановили злоумышленника случайные прохожие. После чего пьяного жителя Аскиза увезли в отделение.

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