Российский робот ФЕДОР демонстрирует уникальные возможности. Часть 2

На видео робот проходит различные испытания: работает ножовкой, перфоратором, болгаркой, поднимает груз, сохраняет равновесие.Фёдор или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Планируется запуск с космодрома Восточный с помощью ракета-носителя Ангара в 2021 году на корабле Федерация.Работы над роботом начались в 2014 году в рамках проекта «Спасатель», тогда его называли «Аватар». В декабре 2015 года координацию проекта взял на себя только что образованный указом президента России «Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники».