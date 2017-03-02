Российский робот ФЕДОР демонстрирует уникальные возможности. Часть 2

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Российский робот ФЕДОР демонстрирует уникальные возможности. Часть 2

На видео робот проходит различные испытания: работает ножовкой, перфоратором, болгаркой, поднимает груз, сохраняет равновесие.

Фёдор или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Планируется запуск с космодрома Восточный с помощью ракета-носителя Ангара в 2021 году на корабле Федерация.

Работы над роботом начались в 2014 году в рамках проекта «Спасатель», тогда его называли «Аватар». В декабре 2015 года координацию проекта взял на себя только что образованный указом президента России «Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники».
 

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