Как вы думаете, что это такое на заглавной картинке? Правильно, новый храм! На этот раз в Екатеринбурге. Поскольку места в городе оказалось мало, храм решили поставить прямо на городской пруд. Во всех СМИ его так сейчас и называют – Храм-на-воде.



В городе когда-то был Екатерининский собор. В 1930-м коммунисты его взорвали. Ну а теперь добрые люди решили отстроить его заново. Правда, не в том виде и не в том месте.



Архитектор Михаил Голобородский говорит, что восстановить храм его попросили гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. Бизнесмены захотели сделать городу подарок к 300-летию. Говорят, что Алтушкин в Екатеринбурге даже не живёт. Тем не менее идея строительства Храма-на-воде понравилась всем: и губернатору Евгению Куйвашеву, и РПЦ, и даже мэру Ройзману. В принципе, неудивительно: ни город, ни Свердловская область, ни, слава Богу, РПЦ денег на храм не тратят, а скрепы растут.



Удобно! На том и порешили...



Екатерининский собор, построенный в 1723 году и разрушенный в 1930-м, находился на месте нынешней площади Труда. Сейчас на этой площади есть часовня Святой великомученицы Екатерины, построенная в 1998 году, и фонтан "Каменный цветок". Жёлтым отмечен участок пруда, отведённый под строительство нового храма, голубым – место, где собор стоял раньше.





Вот так когда-то выглядел собор. По-настоящему красивый и изящный храм, архитектурная доминанта города.





Одно время храм собирались восстановить на прежнем месте, но горожанам удалось отстоять свой скверик и фонтан. Теперь храм решили поставить прямо на воде, а его внешний вид изменить до неузнаваемости.



Михаил Голобородский:

"Шесть лет назад собор предлагалось восстановить на площади Труда, на месте фонтана "Каменный цветок". Горожане выступили против, и правильно сделали: это место не годится для строительства.



Во-первых, это одно из самых уютных мест в городе: зелёных зон у нас и так немного. Во-вторых, городская инфраструктура сложилась уже без этого здания, и собор диссонировал бы со зданиями вокруг. В-третьих, здание будет хорошо восприниматься только на большой площади, чтобы читались все его фасады. А в-четвёртых, стройка затруднила бы работу и без того перегруженной транспортной сети. Возведение храма в акватории городского пруда снимает эти вопросы".

Судя по первым рендерам, храм сначала хотели построить на стрелке, отделив его от полуострова каналом.





Выглядеть он должен был так...





Автор проекта Михаил Голобородский говорит, что храм будет построен в духе московского узорочья и что благодаря ему "панорама пруда обогатится". К сожалению, это совсем не похоже на Екатерининский собор, взорванный в 1930-м. Скорее на какой-то странный гибрид московского собора Василия Блаженного и питерского Спаса-на-Крови.

"Образно говоря, наш город — это амфитеатр, арена которого — городской пруд. Поэтому логичным было предложение построить храм именно здесь. Архитекторы и раньше стремились подчеркнуть постройками главные планировочные оси города — дорогу из Москвы в Сибирь и русло пруда и реки Исеть (одна из таких попыток — телевизионная башня), но эта идея не получала логического завершения. Работая над проектом, я представлял плывущий по волнам корабль".





Потом храм как бы сам собою переехал на остров. Рабочая группа при губернаторе Куйвашеве строительство храма одобрила.









Ройзман:

"Говорю от себя: это очень крутой, дерзкий и неоднозначный проект. Такие проекты всегда требуют обсуждения. И появление у нас храма в подобном стиле – это декларация третьей столицы". (С учётом того, что в ВУЗ-ы Екатеринбурга с лекциями как на работу катаются иностранные дипломаты, а гнилая либеральная интеллигенция поддерживает курс на раскол русского народа и создание "квазиидентичностей" заяка на столицу подмандатной кланам Мирового Правительства территории, не удивителен. прим. РуАН)

В Екатеринбургской епархии верят, что "это будет лучший подарок жителям Екатеринбурга к 300-летию города".



Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:

"Как можно жить без храма Святой Екатерины? Это исток города! Мы по закону имеем право построить там [на площади Труда] храм, поскольку есть фундамент. Но мы не хотим очередных революций (им бы только свечки продавать и денежку получать прим. РуАН). На мой взгляд, 300-летие города без данного храма – это просто пшик. Я уверен, что храм Святой Екатерины будет. Тут же нет сумасшедших людей! Не нужно стыдиться исправлять ошибки".





Он открыто заявил, что мнение жителей Екатеринбурга его не интересует:

"Народ избрал Владимира Владимировича – он теперь и рулит страной. Если мы по каждому поводу будем собирать людей, то знаете сколько придётся проводить референдумов. Есть депутаты, которые выбраны людьми. Если есть политическая воля, то будут изменения".

Поскольку вопрос был решён сам собой, общественные слушания по поводу строительства храма превратились в фарс. Горожанам просто сказали, что собор будет. А с несогласными готовы были побеседовать сторонники появления Храма-на-воде.





В ответ екатеринбуржцы, протестуя против строительства храма, устроили крутую акцию "Обними пруд". Но это, похоже, уже не поможет.





А вот финальный проект храма. Да-да, это корона... (Ещё один намёк на "самостийность" прим. РуАН)





Чтобы построить храм, в бухте пруда собираются насыпать остров площадью 8 800 кв. метров. Высота храма составит 62 метра, площадь – более 500 кв. метров, он будет рассчитан на 2200 человек.





Разрешение на строительство храма должно дать областное Минприроды, но в министерстве ещё не получили заявку в отношении акватории городского пруда Екатеринбурга. Однако собор уже точно будет построен.





Самое смешное, что храм оказался "резиновым". Местный архитектор доказал, что авторы Храма-на-воде сознательно уменьшили его не рендерах относительно других построек.





Рендер: Эдуард Кубенский





Но архитектор Голобородский уверен, что у него ошибки быть не может:

"Восприятие графического изображения и фотографии абсолютно различны по своей природе и они не совпадают. Мы даже в развертках специально преувеличивали размер храма. Он на самом деле получится еще меньше, чем на эскизах. Проекты готовились в двух организациях: делал я и заказчик отдавал специалистам в Москву, которые моделировали все в 3D и изготовили видеоролик. Так что у меня ошибки быть не может"

Вот такая история.