Сирийские войска находятся в километре от центра Пальмиры

Военнослужащие сирийской армии при поддержке бойцов шиитской партии Хезболла вошли в Пальмиру и приближаются к археологическому комплексу, от центральной части города войска отделяет всего один километр, пишет газета «Аль-Ватан».

Бои с боевиками «Исламского государства*» идут в юго-западных районах города. В среду там были заняты все фермы и высота, на которой расположена телекоммуникационная башня. Боевики выбиты из отелей «Семирамис» и «Дедеман», сирийские военнослужащие заняли штаб ИГ* на одном из холмов во дворце Каср-Музза.С северо-западной стороны войска вернули под контроль высоту Антара, которая господствует над этой частью города.

В то же время стало известно, что террористы начали выводить свои силы из Пальмиры. Они покинули большую часть города, заминировав дома и дороги. Армия и ополченцы ведут зачистку западных районов, передает ТАСС.

Сирийские ВВС между тем проводят атаку с воздуха. Уже уничтожена колонна боевиков, направлявшаяся на восток по шоссе к оазису Эс-Сухна.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что второе освобождение города сирийскими войсками неизбежно.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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