Спецназ ССО России против террористов в Алеппо и Пальмире, редкие кадры

27 февраля наша страна отметила День ССО России и были обнародованы редкие кадры работы спецназа Сил специальных операций Минобороны РФ в Сирии.

Элита Российской Армии запечатлена во всей своей красе — хорошо видны детали современной экипировки и вооружения. На кадрах бойцы спецвойск действуют в городских условиях разрушенного войной Алеппо и в пустынной местности провинции Хомс — вблизи древней Пальмиры.

У военных в руках камуфлированное оружие с новейшими снайперскими и коллиматорными прицелами, а также приборами бесшумной стрельбы. Кроме того, в кадре бронеавтомобили «Тигр», противотанковый комплекс и снайперские винтовки.

ССО Минобороны РФ — это элита элит, сосредоточение опыта, новейших технологий и современных методов ратного труда.

Силы Специальных Операций Минобороны в составе Вооруженных сил нашей страны — это по сути спецназ высшего уровня среди всех армейских специальных подразделений. ССО были созданы в 2009 г. В их задачи входят главным образом диверсионно-разведывательные операции. Они умеют действовать под водой, на земле и в воздухе, десантируясь с многокилометровых высот и незаметно подбираясь к врагу из водных глубин.

На вооружении групп специального назначения ССО находится широкий спектр вооружения от стрелкового оружия до новейшей бронетехники, высокоточных снайперских систем и противотанковых ракетных комплексов.

Много лет факт существования нового рода войск скрывался, но во время контртеррористической операции в Сирии российское руководство официально признало наличие на Ближнем Востоке Сил Специальных Операций. Боевой опыт прошедших эту войну военных изучают уже сейчас, ведь даже по словам министра обороны Сергея Шойгу, именно благодаря действиям отечественного спецназа в Сирии за короткий промежуток времени удалось добиться очень больших успехов, в том числе повышения точности авиационных ударов Воздушно-космических сил РФ.

«Русская Весна» многократно писала об участии российских элитных подразделений в боях с международным терроризмом в различных частях Сирии, а также публиковала фотографии и видео с этого театра военных действий.

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Известно, что в Сирийской Арабской Республике идет испытание новейших специальных средств, предназначенных для разведки, обнаружения и уничтожения врага: применяются инфракрасные прицелы, тепловизоры, разведывательные малоразмерные дроны и даже боевые роботы.

Весь опыт нашего военно-промышленного комплекса и специальной подготовки за десятки лет был объединен воедино. Операции ССО в САР лучше всего характеризуются словами «военного хирургического вмешательства»: находясь в глубоком тылу противника, с помощью высокоточного снайперского оружия спецназ добивается важнейших результатов, сопоставимых с неделями авиационных ударов.

Появилась информация, что российское оборонное ведомство вместе с фондом перспективных исследований реализует проект по объединению в единую систему всех компонентов экипировки под рабочим названием «Защитник будущего», где прицельные и наблюдательные приспособления, средства связи и защиты будут объединены в единый комплекс.

Даже западные военные аналитики отмечают очень быстрый качественный рывок вперед в экипировке, оснащении, вооружении, и как следствие — эффективности действий специальных войск России. В первую очередь это заслуга грамотного планирования, рационального финансирования и умелого руководства.