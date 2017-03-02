США отметили прогресс России в борьбе с отмыванием доходов

В России замечен прогресс в борьбе с отмыванием доходов; объем фиктивных сделок в стране снизился с 1,49 млрд долларов в 2015 году до 0,3 млрд долларов в первой половине 2016 года, говорится в докладе Госдепартамента США.

В докладе сказано, что на протяжении 2016 года Россия стремилась улучшить свою законодательную и правоприменительную базу для борьбы с отмыванием доходов, обновляла и вносила изменения в законодательство для улучшения его эффективности, передает ТАСС.

При этом в Госдепе заявляют, что «коррупция остается проблемой на всех правительственных уровнях» в России, она «является основным источником отмывания денежных средств».

Авторы доклада также заявили об угрозе для финансового сектора страны со страны хакеров.

В феврале 2016 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщили, что объемы теневого обналичивания средств в России за два года удалось сократить более чем вдвое – до 200 млрд рублей в год.

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