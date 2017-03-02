Тупые украинские олигархи попали под внешнее управление

Со вчерашнего дня ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных в Донбассе. Официальной причиной была названа железнодорожная блокада региона, неофициальной стало разочарование Кремля хоть в какой-то остаточной адекватности украинских властей, которое началось еще в прошлом месяце после очередного обострения ситуации на линии соприкосновения.

Как сообщало ранее наше агентство, результатов провокационных действий Киева стало подписание президентом РФ Владимиром Путиным Указа о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, т.е. ДНР и ЛНР Это должно было показать самым тупым представителям майданной власти что Россия ставит вопрос ребром — либо конец войне и договор, либо осетинский сценарий. Однако и столь прозрачный намек с той стороны понят не был и вместо начала переговоров, со стороны Украины продолжились обстрелы и началась блокада ж/д путей. Результат не замедлил проявиться: официальной валютой обеих республик стал российский рубль, а власти объявили национализацию под красивой вывеской «внешнего управления». Население республик встретило эту новость с восторгом: собственность на их земле, которую строили в СССР их отцы и деды, снова стала их—ненормальным, скорее, был старый порядок, когда предприятия народных республик платили налоги тем, кто их обстреливает.

Лучшим ответом на начавшуюся по этому поводу истерику украинских, да и российских либералов, стала реплика живущего в Донецке публициста Ивана Лизана, который разложил все по полочкам:

«Многие жители Украины не понимают, почему граждане ЛДНР искренне радуются национализации предприятий украинской олигархии. Ключевой аргумент украинцев – вы не понимаете, что творите, так как всё равно предприятия не смогут работать без Украины. Граждане Украины не понимают, что:

1. Работать на территории ДНР и не платить налогов в республиканскую казну, игнорируя местное законодательство, – преступно и самонадеянно;

2. Воевать с ДНР и получать от предприятий с её территории прибыль, часть которой направляется на финансирование войны, – несправедливо;

3. Остановить предприятия, выгнать на улицу тысячи рабочих и ждать пока они послушно, как стадо баранов, вернутся на завод и в забой, когда на Украине решат вопросы о власти и деньгах – глупо.

Да, есть риск, что часть предприятий после национализации не выживут, однако:

1. Они уже не работают из-за того, что украинский олигархат и Порошенко делят власть и деньги, взяв Донбасс в заложники;

2. Если власти республик решились на такой шаг, то это означает, что они получили железобетонные гарантии РФ и она непременно поможет переориентировать данные заводы;

3. Опыт предыдущих национализаций – АТБ, АЗС Параллель, вокзалы, рынки, водоканал, газовые сети и иные объекты критической инфраструктуры показывает, что у руководства республики хватает компетентности снова запустить национализированное. Всё, перечисленное, прекрасно работает на благо республик и если Киев с этого не получает ни копейки денег – это проблемы Киева, а не граждан ДНР.

Граждане ЛДНР не идиоты и отдают себе отчёт в том, что национализация – это не поиск активов Черноморского морского пароходства во Вьетнаме, не пополнение оборонного бюджета за счёт изъятых денег Януковича и даже не мечты о безбедной жизни на проценты от золота гетмана Полуботка. Национализация – это не коммунизм. Национализация – это риск и на этот риск, что Донецк с Луганском, что Москва идут осознанно. Осознанно потому что вы, граждане евроукраинцы окончательно тут всех заколебали. Вы потеряли края в своём порыве передела собственности и единственный выход спастись - уйти от вас куда подальше. Именно этим сейчас и заняты власти в республиках при помощи России».

Если по теме национализации к словам Ивана добавить нечего, то вот о дальнейших шагах украинцам стоит призадуматься. Нынешние события показали, что как бы не давил Запад на Москву санкциями, Донбасс становится все более российским. И если так пойдет дальше, курс на приднестровский, а точней осетинский вариант будет осуществлен.