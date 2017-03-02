Украина: старый маразматик Лёня Кравчук во всём обвиняет Россию

Леонид Кравчук подвел итоги «трехсотлетней войны» с Россией

Воссоединение Украины с Россией в семнадцатом веке стало той отправной точкой, с которой у «незалежной» начались все неприятности. Такой неожиданный вывод сделал первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук после недолгого блуждания по спирали истории в эфире одного из местных телеканалов.

Видимо, Кравчуку, которого вполне справедливо считают главным могильщиком СССР от Украины, сегодня не хватает, общественного внимания. Поэтому время от времени он любит напомнить о себе громкими заявлениями в желто-блакитном патриотическом контексте.

В этот раз, давая интервью на канале «112 Украина», Леонид Макарович, так сказать, подвел итоги трехсотлетней войны с «москалями». Войны «культурно-духовной», которую его страна, оказывается, ведет со времен Переяславской Рады. То есть, с момента воссоединения Украины с Россией в 1654 году.

Из-за этой Рады и все нынешние неприятности «незалежной», считает Кравчук. Потому что тогда Украина якобы потеряла свою церковь и свою государственность. Но война «культурно-духовная» с Москвой, как он выразился, не прекращается и будет продолжаться еще долгое время.

И все же пан экс-президент в своем историческом экскурсе что-то напутал. А возможно, намеренно исказил…

Запорожские казаки как-никак на собрании в Переяславе более трех столетий назад сами приняли решение стать подданными «царя восточного православного». Потому что искали защиты от гнета польской шляхты. При этом правивший на тот момент Алексей Михайлович (второй русский царь из рода Романовых) сохранил Войску Запорожскому все их права и вольности.

— То, что говорит Кравчук, к истории не имеет абсолютно никакого отношения, — комментирует умозаключения экс-президента «незалежной» член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, известный эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько. — Это просто очередной миф, который вбивается в голову, в том числе с помощью украинского Института национальной памяти.

Кравчуку тогда уж нужно признаться, прежде всего, в том, что сам он, начиная со своей юности, был инструментом войны против Украины. Образование Кравчук получил в едином государстве. Карьеру делал в едином государстве. И, в конце концов, заняв высокий пост, опять же, в этом государстве, получил возможность его успешно развалить. Что и сделал в Беловежской пуще, в Вискулях.

В остальном все эти разговоры не выдерживают никакой критики. Если бы Леонида Макаровича отдали просто на перевоспитание, скажем так, в качестве наказания самим персонажам украинской истории (правильнее, малороссийской), то, думаю, вряд ли с ним поступили бы как-нибудь комплементарно.

А добивался вступления в состав России территории нынешней Украины не только Богдан Хмельницкий, достаточно долго и кровопролитно воевавший с Речью Посполитой, который, собственно, и собрал Переяславскую Раду. Но еще и гетман Сагайдачный, считающийся одним из апологетов украинской независимости, памятник которому стоит ныне в Киеве на Подоле. Сагайдачный тоже писал письма с просьбой войти в подданство Москвы. Поэтому думаю, что и он вряд ли одобрил бы Кравчука.

Как и другой персонаж украинской культуры и самобытный — русский, кстати, философ Григорий Сковорода.

— Тот, что был канцлером при Екатерине Великой?

— Он самый. Сковорода был русским монархистом, который говорил, что «если ты русский, то ты должен быть православным и верно служить государю». И Русь — нерусская, представлялась ему «некою химерой, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или песьей головой».

Но все-таки такой человек родился. Даже не один, к сожалению. И вот эта «песья голова и рыбий хвост» в лице бывшего президента Украины ныне изрекают псевдоисторические истины, которые направлены на формирование определенного исторического сознания, не имеющего к реальности никакого отношения.

Если бы, скажем, с Кравчуком встретились другие персонажи нашей общей истории, которая территориально относится к Украине и, следуя логики профессора Грушевского, является украинской, я думаю, что они тоже обошлись с ним весьма неласково. Ну, например, матрос Кошка. Или уже герой советского времени — маршал Павел Степанович Рыбалко. Они бы объяснили Леониду Макаровичу, что он не прав, но в предельно некорректной и неделикатной форме.

— А зачем, в принципе, в сегодняшней Украине нагнетается это противопоставление украинцев и русских?

— Нагнетание идет по одной просто причине. Дело в том, что, скажем, в отличие от армян, или даже поляков, украинцам нужно постоянно доказывать самим себе и всему остальному миру, что они не являются русскими. У поляков или у армян такой задачи нет. Они и так прекрасно знают, что не принадлежат к русскому этносу.

Поэтому какие-то спорные моменты нашей общей истории они, конечно же, могут искажать или трактовать по-своему, но в любом случае постоянно доказывать, что они не являются русскими им не нужно.

А вот тем, кто взялся реализовывать антирусский проект на Украине, постоянно приходится доказывать, что они совершенно отдельный народ. С совершенно отдельным языком и совершенно отдельной историей. Который веками угнетался русскими.

Все это никак не соответствует реальной истории. В головы громадян вбивается мысль, что они представляют собой некий вариант отдельного народа. Который, во-первых, не русский. Во-вторых, всегда страдал от русских. И в-третьих, всегда с ними воевал.

Эта тенденция сейчас, к сожалению, проявляется и в Белоруссии. Делается попытка выделить белорусов из общерусского ядра и представить как отдельный народ.

Например, сайт «Радио Свободы», который вещает в белорусском интернете, насчитал более десяти войн между русскими и белорусами, начиная с четырнадцатого века.

— То есть, мы, оказывается, с белорусами «воюем» даже дольше, чем с Украиной? Интересная история…

— Конечно. Но если в результате каких-нибудь политических событий вдруг возникнет нация поморов где-нибудь в Архангельской области, то мы вполне можем узнать, что и поморов, наверное, русские тоже угнетали, начиная еще со времен Великого Новгорода — т.е. примерно с девятого века. И т.д.

Вся эта конструкция просто призвана объяснить нашу раздробленность. Потому что если мы все — жители Украины, Белоруссии и России — представляем собой один народ, с общей культурой, общей историей, общими героями, то тогда, соответственно, возникает вопрос, почему мы все живем в разных государствах? Почему нами управляют совершенно разные элиты? И почему эти элиты вообще имеют право претендовать на власть?

То есть, рано или поздно все равно встанет вопрос объединения. Такова природа русского государственного строительства.

— Но те же немцы живут в разных европейских государствах — в Германии, Австрии, Швейцарии. Однако там нет такого противопоставления…

— Кстати, природа немецкого государственного строительства мало чем отличается. На самом деле, немцы всегда стремились к объединению. Стремились жить в едином государстве. И то, что они были разъединены в разные периоды истории, это было результатом поражения — причем, иногда очень тяжелого — в войнах.

Но сейчас немцы стали настолько мощными, что они явились объединителями вообще всей Европы. Можно сказать, что они построили Четвертый Рейх, но не с помощью военного вмешательства, а с помощью своей экономической мощи.

Германия сейчас зарабатывает с помощью своей экономики до триллиона долларов в год. За счет этого они покупают государства. Они их финансируют, спонсируют и объединяют в Евросоюз.

— Кого-то объединяют, а кого-то — наоборот… Потому что если вспомнить, какую роль Германия сыграла в событиях на Майдане, понимаешь, что здесь цель была совершенно другая — отторгнуть Украину от России безвозвратно…

— Германия — это страна, которая тоже претендует на доминирование (Под протекторатом Мирового Правительства, а не выступая в международных отношениях как самостоятельный субъект. Тем самым, достигая целей своего сюзерена, а не собственные национальные интересы. Прим. РуАН). Она всегда стремилась иметь свои колонии. Это нормальная колониальная политика.

То, что произошло на Майдане, это, скорей, вина тех людей, которые живут на Украине. Они сами свою страну превратили в колонию, еще более зависимую от внешних сил, чем любая африканская колония в девятнадцатом веке. Украина сейчас, по сути, почти полностью лишится медицины, образования, социальных институтов. Там все естественные предметы в школах будут объединять в один…

Немцы хотят расширения, хотят экспансии. Хотят зарабатывать больше и, соответственно, подчинять своему влиянию все больше и больше территорий. Так что для них это нормально…

Это ненормально для нас, русских. Особенно для тех, что живут на Украине, и мозги которых задурманены подобного рода идеологиями старого интригана Кравчука. Который, кстати, был вынужден — я напомню — досрочно сложить с себя президентские полномочия в виду полной неспособности управлять экономикой и государством.

А еще мне вспоминаются его слова о том, что он обязательно возьмет винтовку и поедет воевать в Крым или в Донбасс. Вот прошло уже три года, но никто его там ни с винтовкой, ни с палкой или хотя бы с книжкой не видел.