В пресс-центре газеты «Хакасия» откроется выставка фотографий и картин

Не раз посетителей редакции знакомили с творчеством местных художников и фотографов. Преподаватели детской художественной школы имени Д.И. Каратанова Марианна Касимова и Анатолий Кузьмин решили поделиться весенним настроением с ценителями живописи и подготовили вторую совместную экспозицию. Откроется выставка 9 марта в 12:00.

Пресс-центр украсили шесть фоторабот и восемь полотен, написанных маслом. Каждый холст – не просто пейзаж или натюрморт, а целая история.

– Обожаю небо, оно всегда такое разное, такое живое, – рассказывает Марианна Касимова, помогая развешивать работы в зале. – Видите, на этом снимке облако раскинуло свои крылья, словно птица. День яркий и солнечный. Казановка. А вот на этой фотографии место то же, но небо ведёт себя совсем по-другому, оно хмурое перед дождём, кажется, будто готовится к апокалипсису. И настроение совсем другое.

Тот же контраст небесной бури и яркой, пропитанной влагой степи художница старается передать в своих картинах. Злодейски бушующие тучи, косые нити ливня, а под ними сочная трава, чётко очерченные макушки гор, степные цветы… Через призму дождя всё кажется сказочно красивым, наполненным жизнью.

Марианна признаётся, выезжая на пленэр, она ищет вдохновения в природе. Туман, тучи, молния или гроза – вот что заставляет художницу браться за кисть и играть с красками на холсте. Картины Марианны Касимовой получаются весьма реалистичными. А вот её коллега, Анатолий Кузьмин, напротив, экспериментирует. На выставке представлены его натюрморты с цветами весьма оригинальные по технике написания. Широкие объёмные мазки, контраст фона и лепестков.

– Недавно закончил работать над двумя картинами, обращался к хакасскому эпосу и славянскому язычеству, – говорит живописец. – Получилось сюрреалистично. Да тема для творчества богатая.

Художник уделяет большое внимание деталям не только при написании картин. Фрагменты вещей живут и на его фотографиях. Одна из них посвящена Михаилу Булгакову: игра цвета и тени, на опалённых книжных страницах увядающая роза. Анатолий Кузьмин согласен с великим писателем, рукописи не горят. На следующем снимке – игла граммофона. Присмотревшись, в блестящем металле можно разглядеть школьный класс и учеников.

– Эти фотографии сделаны в детской художественной школе, – поясняет художник, – Освещение естественное, главное для меня – никаких программ для обработки фотографий. Снимать стараюсь так, чтобы красота не была искусственной.

Художники приглашают на открытие выставки и надеются, их картины порадуют любителей живописи и откроют им таинственный мир вещей и природы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







