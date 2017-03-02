В России запускаются в серийное производство солнечные батареи с эффективностью более 20%

На базе Физико-технического института имени Иоффе петербургские физики разработали солнечные батареи. И в уже этом году правительство может разрешить их установку на частных домах. Причем за излишки владельцы смогут получать компенсацию.Опытная лаборатория единственного российского производителя солнечных батарей. Развернута на базе Физико-технического института имени Иоффе.

Именно в этом НИИ больше полувека назад петербургские физики изобрели солнечные батареи. Сегодня ученые Северной столицы опять выходят на передовуюА ЛЕКСАНДР ЧУЕВ, корреспондент:"В основном солнечные батареи делают из кремния. Во-первых, потому что это один из самых распространенных элементов на Земле. А во-вторых, он может поглощать солнечный свет и преобразовать его в электроэнергию. Тот, кто придумает, как это делать наиболее эффективно и станет лидером на рынке солнечной энергетики".Пока впереди с большим отрывом японцы. КПД их разработки более 20 процентов. Но этой весной у азиатов появится серьезный конкурент. В России новые солнечные батареи запускают в серийное производство. Их уже ждут в Европе, Китае, Индии и Африке. Технология сборки — петербургская.

ЕВГЕНИЙ ТЕРУКОВ, заместитель генерального директора научно-технического центра тонкопленочных технологий:"Модуль на монокремнии, который сейчас будет производить завод, — более 20 процентов эффективность. Все разработки, которые были сделаны здесь в НТЦ уже переданы на завод. Это будет экспортный продукт, это будет продукт мирового уровня".Разработчики уверяют, отечественные панели будут стоить не дороже, чем те, что сегодня есть на рынке.

ЕВГЕНИЙ ТЕРУКОВ: "По нашим оценкам, то что мы делали это порядка 0,5-0,6 долларов за ватт".Нетрудно посчитать, сколько будут стоить солнечные генераторы мощностью в 15 киловатт. Столько правительство намерено разрешить жителям вырабатывать в домашних условиях с помощью возобновляемых источников энергии. Получается около полумиллиона рублей. За эти деньги установка сможет питать небольшой дом с обогревом, бытовыми приборами и даже баню.