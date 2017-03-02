В Хакасии таможенника подозревают во взятке

В отношении старшего государственного инспектора Абаканского таможенного поста возбуждено уголовное дело.





Он подозревается в получении взятки за незаконные действия. По предварительным данным, 21 февраля 2017 года инспектор получил от директора коммерческой организации взятку в 25 тысяч рублей за сокрытие выявленного несоответствия сведений о товаре, заявленных на экспорт в декларации, их реальным потребительским качествам, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России. Эпизод выявлен отделом по противодействию коррупции Красноярской таможни совместно с УФСБ России по Республике Хакасия.

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