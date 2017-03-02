Владимир Путин переночует в красноярской тайге и завтра вернется в Москву чтобы продолжить работу

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Владимир Владимир Путин переночует в красноярской тайге и завтра вернется в Москву чтобы продолжить работу чтобы продолжить работу

Президент России Владимир Путин сейчас находится в тайге, где и проведет эту ночь. Утром в пятницу глава государства вернется в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу", — добавил он, отвечая на вопрос, в каких условиях и как президент проводит время.

Песков напомнил, что президент с рабочей программой находится в Красноярском крае. Завтра рано утром он вернется в Москву и продолжит работать в обычном графике.

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