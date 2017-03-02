Владислав Чубур рассказал, как инструкторы НАТО обучали активистов майдана

Активистов Майдана обучали тактике городских боев инструкторы НАТО. Об этом в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» рассказал участник Майдана Владислав Чубур.

«Инструкторов НАТО я видел в Доме профсоюзов на пятом этаже на Майдане, в начале Майдана. Я посещал их как независимый журналист, по роду своей деятельности общался с молодежно-политическими организациями до Майдана, которые потом скатились из национализма в нацизм, я был вхож в их круг, общался с ребятами. После первых провокаций, после крови под администрацией президента заметил инструкторов НАТО, то есть англоговорящих. Спросил ребят: "А это кто?". Они ответили, что это из НАТО приехали», - заявил Чубур.

По его словам, инструкторы НАТО были одеты в гражданскую одежду, однако была видна их военная выправка. Чубур добавил, что, пройдя обучение у инструкторов НАТО, активисты в свою очередь руководили блокадой в Одессе.

«А в Одессе я уже видел тех людей, которые общались с инструкторами НАТО, и они уже руководили блокадой, устраивали провокации, кидали коктейли Молотова. Это была школа НАТО», - добавил участник Майдана.

Он пояснил, что иностранные специалисты обучали активистов тактике городских боев, показывали, где прятаться, как сооружать заграждения.

В Одессе 2 мая 2014 года произошли столкновения между активистами Антимайдана с одной стороны и радикалами с другой стороны. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В ходе событий погибли 48 человек.