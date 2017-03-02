Во второй игре «Саянам» противостояла команда «Знамя-Удмуртия»

В рамках финального турнира всероссийских соревнований по хоккею с мячом абаканцы оказались сильнее представителей Воткинска.
Преимущество в этой игре было на стороне абаканских «Саян». Но никогда не знаешь, к чему может привести малейшая ошибка в самый ответственный момент. Подопечным Евгения Баженова удалось своё преимущество воплотить в голы и, как говорится, удержать «всё нажитое, непосильным трудом»... На 9-й минуте у нас отличился Матвей Азаренко, на 10-й Андрей Кабанов сравнял счёт благодаря угловому. Так оно всё и покатилось под гору результативности, с углового не промазал Игорь Головин (17), точны были Максим Бовт (25) и Дмитрий Сафуллин (35). 4:1 после первого тайма – неплохой, согласитесь, задел.
Попытки изменить ситуацию воткинцы, конечно же, предпринимали. Одна из их атак на 56-й минуте завершилась точным ударом – не подкачал Александр Казаев. Но и мы не ушли в оборону, Евгений Ткачук, как и подобает капитану, напомнил о себе на 60-й минуте. Практически тут же закрепил успех с 12-метровой отметки Максим Василенко на 62-й. Дальнейшая перестрелка привела к голам Александра Казаева с углового (74) и Артёма Никулина (86). Автором седьмого забитого мяча стал у нас Николай Верещагин (77). Итог встречи – 7:4.
В тот же день «Акжайык» уступил «Мурману» (0:7).
КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 марта
«Маяк» – «Акжайык» (5:3)
«Знамя-Удмуртия» – «Мурман» (3:3)
«Строитель» – «Саяны» (5:4)
2 марта
«Акжайык» – «Мурман» (0:7)
«Саяны» – «Знамя-Удмуртия» (7:4)
«Строитель» – «Маяк»
3 марта
«Маяк» – «Знамя-Удмуртия»
«Мурман» – «Саяны»
«Акжайык» – «Строитель»
4 марта
«Саяны» – «Акжайык»
«Мурман» – «Маяк»
«Знамя-Удмуртия» – «Строитель»
5 марта
«Маяк» – «Саяны»
«Знамя-Удмуртия» – «Акжайык»
«Строитель» – «Мурман»
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