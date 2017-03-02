Выборы во Франции 2017: «политическое убийство» Фийона сработает в пользу Марин Ле Пен

, прямо затронувшую семью одного из кандидатов в президенты страны. «Все поляризовано просто», – описывают предвыборный расклад политологи и предрекают, каким образом скажутся на результатах выборов последние скандалы кампании.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа получили повестки в суд на 15 и 18 марта в связи с возможным предъявлением им обвинений по делу о хищении средств и фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщила в среду газета «Фигаро» со ссылкой на собственные источники.

За несколько часов до этого Франция была взбудоражена сенсационной новостью, источником которой стала сотрудница издания Mediapart. Со ссылкой на источники среди «республиканцев» она утверждала, что Пенелопа Фийон не просто получила повестку, а уже взята, у нее ведется обыск. Также пресса сообщила об аресте главы предвыборного штаба Патрик Стефанини. Однако обе эти новости в окружении Фийона опровергли, передает ТАСС

На срочно созванной в своем избирательном штабе в Париже пресс-конференции Фийон подтвердил, что вызван к следователю 15 марта. Хотя в январе он обещал снять свою кандидатуру в случае, если ему официально предъявят обвинения, теперь кандидат объявил, что остается в гонке.

«Мои многочисленные политические друзья и те, кто поддержал меня на первичных выборах, а это 4 млн избирателей, говорят о «политическом убийстве». Это действительно убийство», – добавил кандидат. Фийон перечислил нарушения, с его точки зрения, закона судебной властью, в том числе поспешное открытие предварительного следствия и немедленную передачу в прессу протоколов допросов. По его словам, те факты и аргументы, которые он представил, не были рассмотрены. «Презумпция невиновности полностью исчезла», – считает кандидат. Он не признает себя виновным.

Обращаясь к избирателям, он подчеркнул, что рассчитывает на консолидацию и поддержку с их стороны.

«Плоть слаба» – кандидат попал в ловушку

Однако консолидировать не удалось даже предвыборную команду. Его представитель по иностранным делам, депутат нижней палаты парламента Брюно Ле Мэр объявил об уходе из предвыборного штаба. «Франсуа Фийон объявил сегодня утром, что 15 марта его вызвали для предъявления обвинений. 26 января Франсуа Фийон заявлял французам, что в подобном случае он снимет свою кандидатуру с выборов президента Французской Республики», – напомнил Ле Мэр. «Я верю в соблюдение данного слова – это жизненно необходимо, чтобы политика вызывала доверие», – заявил он.

В конце января в парламенте Франции прошли обыски в рамках расследования в отношении Пенелопы Фийон, которая, по мнению сыщиков, была устроена на фиктивную работу. Кроме того, обвинения были выдвинуты и в адрес самого Фийона. Так, газета Journal du Dimanche заявила, что он в 2005–2007 годах якобы получил семь чеков на 21 тыс. евро из средств, которые предназначались сотрудникам Сената. Фийон отверг обвинения, назвав начатое расследование «попыткой госпереворота».

Глава Координационного совета российских соотечественников Франции, французский публицист Дмитрий Кошко расценил речь Фийона как беспрецедентную. «Говорит очень ярко и довольно сильно, настаивая, что юстиция ведет себя несамостоятельно, обвиняет его только затем, чтобы запретить ему быть кандидатом», – сказал Кошко газете ВЗГЛЯД.

Однако, подчеркнул он, в любом случае решение Фийона дать работу жене было ошибкой, «он сделал огромную глупость». Теперь эту тему раскручивают представители Елисейского дворца, о чем свидетельствуют утечки. Как полагает Кошко, по реакции официозной прессы видно, что обвинения против Фийона могут иметь большие последствия. «Я не знаю, какая будет реакция в народе на заявление Фийона. Но у него было два выбора: либо выйти из кампании, либо обвинить юстицию, что он и выбрал», – указал он.

Кошко не увидел прямых параллелей этой истории с делом экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который считался перспективным кандидатом в президенты, пока его репутацию не погубило скандальное обвинение в изнасиловании.

«Макрона обвиняют в том, что он живет с приятелем»

Крах карьеры Стросс-Кана считает ярким примером «политического убийства» бывший первый замминистра иностранных дел России, специалист по Франции Федор Шелов-Коведяев. «Стросс-Кана «убили» при помощи американцев. Это событие было трагическое, потому что в результате пришло такое ничтожество, как Олланд. А так у левых были бы неплохие шансы. Стросс-Кан был бы вполне сильным президентом», – полагает эксперт.

Нынешнюю избирательную кампанию эксперт считает беспрецедентно скандальной и аморальной. По его словам, ранее во Франции никогда не трогали семьи кандидатов: жен, детей, подруг, любовниц. «Сейчас Макрона обвиняют в том, что он живет с приятелем. По Фийону бьют, использовав его жену, детей. Это было совершенно табуировано во Франции. Я теперь не исключаю самых больших неожиданностей», – подчеркнул Шелов-Коведяев.

Либералы (Клан Ротшильдов, прим. РуАН) делают ставку на Эмманюэля Макрона. «Они уверены: если во втором туре против Ле Пен окажется Макрон, то он победит. Но игра еще не сыграна. Все эти традиционные расчеты могут дать сбой», – сказал Шелов-Коведяев газете ВЗГЛЯД. «То, что случилось в Америке, с Brexit, процессы в Германии, говорит о том, что произошла поляризация не только внутри политкласса, но и среди избирателей. Во Франции она никогда не была такой острой, как сейчас», – уверен он.

По мнению эксперта, либералы ошибаются, полагая, что во втором туре за Макрона проголосуют избиратели Фийона по принципу «лишь бы не голосовать за Ле Пен».

«Все поляризовано просто до ненависти. Левые не будут голосовать за правых, правые не будут голосовать за левых. Если с таким рвением и с применением таких жестких методик, как вызов в суд Фийона, угроза ареста жены, он все-таки будет выведен из игры, может произойти. Сторонники Фийона, наоборот, чтобы не голосовать за Макрона,. Это будет полный скандал для Франции. Тоже будут метаться толпы возмущенных людей по улицам, как это было после выборов в США», – предрекает эксперт.

Ле Пен обвинили в тот же день

Показательно, что нападкам почти одновременно с Фийоном подверглась и его соперница – лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Во вторник комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал за лишение Ле Пен парламентского иммунитета в связи с тем, что она разместила в Twitter снимки актов насилия боевиков «Исламского государства*». На четверг Европарламент назначил голосование о лишении Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Напомним, что французские правящие круги традиционно демонизируют Ле Пен. Обвинения против нее выдвигают как левые, так и правые партии. Во Франции даже стартовала кампания против Ле Пен, однако ее популярность среди французов растет.

Рейтинг Марин Ле Пен вряд ли пострадает, полагает Кошко. «Ее тоже вызвали судьи, но она просто отказалась прийти. Они не могли ничего сделать из-за ее депутатской неприкосновенности. Когда она официально станет кандидатом, тогда от нее немножко отстанут. Тут явно политические причины», – отметил Кошко, выразив уверенность, что избиратели Ле Пен не обращают внимание на подобные обвинения.

Президентские выборы в Пятой республике должны пройти 23 апреля.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"