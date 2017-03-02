Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире №338

Когда я вспоминаю как в Рашке хреново, то даже мёрзнущие в рваных носках пятки согреваются и баланда на столе напоминает ресторанный ужин…

Глубокий смысл на самом деле лежал совсем не глубоко, я ковырнул слегка лопатой смотрю лежит глубокий смысл:

Интересно, что Шулявский мост, с таким веселым шумом рухнувший в соцсетях, был сдан в 1968 году. В том самом году, когда были Пражская весна, а потом августовские русские танки, когда был Красный май в Париже, на 1 канале впервые вышла программа «Время», погиб Юрий Гагарин, американцы устроили бойню в Сонгми, убили Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, а потом выбрали Никсона. Во многом наш сегодняшний мир, каким мы его знаем, был запрограммирован тем самым 68-м. Вернее сказать вчерашний, потому что на наших глазах этот самый мир 68-го клонится к своему закату. Вот и мост на Шулявке устал и упал. И ничего удивительного. Дело не только в Украине, секонд-хенде и скинхедах-поджигателях (под Шулявским мостом долго располагался рынок сэконд-хэнда, на котором заправляли выходцы из Африки, он дважды горел — прим. РВ).

Вы будете смеяться, но Оровиллская плотина, та самая, что протекла сейчас в Калифорнии, была сдана в том же самом 1968-м.

Спустя полвека запас прочности старого мира иссяк. Новый строить нам.