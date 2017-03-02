Завтра в Абаканской картинной галерее откроется выставка «Песня ветров»

Эта персональная экспозиция работ художника Тамары Ощепковой, приуроченная к её юбилею. На выставке представлены лирические пейзажи Сибири, несколько ретроспективных полотен 1990-х годов, а также картины с любимыми животными автора — собаками и лошадьми.

Открытие выставки в выставочном зале «Чылты» пройдёт 3 марта в 15 часов.

Тамара Ощепкова родилась 10 февраля 1957 года в селе Подсиний в большой крестьянской семье. После школы работала в редакции «Советская Хакасия». В 1976 году поступила в Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова. Вернувшись в 1980 году в Абакан, десять лет трудилась в редакции газеты «Советская Хакасия» художником. С 1990 годов полностью посвятила себя творчеству. Картины Тамары Ощепковой находятся в частных коллекциях в Австрии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Китае, Кении, Польше, США, Швейцарии, Швеции, Японии, во многих городах России, сообщили в Абаканской картинной галерее. Выставка "Песня ветров" будет работать до 26 марта.

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