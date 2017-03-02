Завтра в Абаканской картинной галерее откроется выставки работ Тамары Ощепковой

02.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Выставка «Песня ветров» посвящена 60-летию художника, на ней представлено более 60-ти живописных полотен.

 

 

Основу экспозиции  составляют работы последних лет – это лирические пейзажи родных сибирских уголков, любимые животные Тамары Ивановны – лошади и собаки. На выставке представлены и несколько ретроспективных работ 1990-х годов. Тамара Ощепкова  в 1980 году  закончила Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова. После этого  10 лет  работала  художником  в редакции газеты «Советская Хакасия». Её картины находятся в частных коллекциях в Австрии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Китае, Кении, Польше, США, Швейцарии, Швеции, Японии, во многих городах России.  Выставка продолжит работу до 26 марта.

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