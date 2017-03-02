Завтра в Абаканской картинной галерее откроется выставки работ Тамары Ощепковой

Выставка «Песня ветров» посвящена 60-летию художника, на ней представлено более 60-ти живописных полотен.

Основу экспозиции составляют работы последних лет – это лирические пейзажи родных сибирских уголков, любимые животные Тамары Ивановны – лошади и собаки. На выставке представлены и несколько ретроспективных работ 1990-х годов. Тамара Ощепкова в 1980 году закончила Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова. После этого 10 лет работала художником в редакции газеты «Советская Хакасия». Её картины находятся в частных коллекциях в Австрии, Германии, Голландии, Дании, Италии, Китае, Кении, Польше, США, Швейцарии, Швеции, Японии, во многих городах России. Выставка продолжит работу до 26 марта.

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