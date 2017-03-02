Захарченко: Украина перекратит существование через 60 дней

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Украина исчезнет через 60 дней.

«Сейчас пошел отсчет. Каждый день - это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — заявил Захарченко.

Свое заявление он сделал, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что армия ДНР готова к обострению ситуации на линии соприкосновения.

«Уже хочется, чтобы обострение быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали», - заявил он.

Смотрите с 5:10

Полная версия: