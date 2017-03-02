Захарченко: Украина перекратит существование через 60 дней

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Захарченко: Украина перекратит существование через 60 дней
 
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Украина исчезнет через 60 дней.
 
«Сейчас пошел отсчет. Каждый день - это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — заявил Захарченко.
 
Свое заявление он сделал, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление в интервью телеканалу «Россия 1».
 
Он добавил, что армия ДНР готова к обострению ситуации на линии соприкосновения.
 
«Уже хочется, чтобы обострение быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали», - заявил он.
 
Смотрите с 5:10

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