к записи Житель Саяногорска попался с купленным в Интернете наркотиком

Комментарии к записи Житель Саяногорска попался с купленным в Интернете наркотиком отключены

Комментарии к записи Житель Саяногорска попался с купленным в Интернете наркотиком отключены

Мужчина перевозил крупную партию синтетического наркотика. Купил его в Интернете, а забирать товар пришлось в Абакане.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Саяногорску на 80-м километре трассы Абакан-Саяногорск задержали отечественный автомобиль. Пассажир, как оказалось, перевозил полтора грамма синтетического наркотика, что является крупным размером.

По предварительной информации, житель города металлургов 1973 года рождения приобрел наркотик в Интернете. Забрать товар нужно было в Абакане. В столицу республики мужчина отправился вместе с приятелем. Полицейские поймали злоумышленников на обратном пути. Возбуждено уголовное дело, саяногорцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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