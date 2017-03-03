3 марта в Абакане завершился третий день соревнований по плаванью

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В спорткомплексе «Абакан», напомним, проходит первенство и чемпионат Сибирского федерального округа.

Итоги третьего дня состязаний перед вами:

Мужчины, вольный стиль, 100 метров

1. Иван Рыбкин (Красноярский край) – 51.12

2. Александр Клюкин (Новосибирская область) – 51.48

3. Никита Максимов (Красноярский край) – 51.74

 

Юниоры, вольный стиль, 100 метров

1. Мартин Малютин (Омская область) – 52.08

2. Даниил Марков (Новосибирская область) – 52.33

3. Арсений Точинский (Алтайский край) – 52.72

 

Женщины, вольный стиль, 200 метров

1. Кира Володина (Новосибирская область) – 2:03.12

2. Наталья Можина (Иркутская область) – 2:08.23

3. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 2:08.33

 

Юниорки, вольный стиль, 200 метров

1. Ксения Зубакина (Бурятия) – 2:10.94

2. Екатерина Справцева (Алтайский край) – 2:12.81

3. Полина Решетова (Иркутская область) – 2:13.17

 

Мужчины, брасс, 200 метров

1. Рустам Гадиров (Омская область) – 2:12.44

2. Вячеслав Синькевич (Омская область) – 2:14.46

3. Владимир Фёдоров (Красноярский край) – 2:20.55

 

Юниоры, брасс, 200 метров

1. Александр Чернов (Новосибирская область) – 2:25.81

2. Даниил Самородов (Омская область) – 2:26.05

3. Александр Титенко (Новосибирская область) – 2:29.18

 

Женщины, на спине, 100 метров

1. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 1:04.06

2. Ульяна Дегтярёва (Красноярский край) – 1:05.42

3. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 1:05.93

 

Юниорки, на спине, 100 метров

1. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 1:05.93

2. Ангелина Елапова (Новосибирская область) – 1:06.01

3. Анастасия Корсун (Кемеровская область) – 1:06.42

 

Мужчины, на спине, 200 метров

1. Дмитрий Лапшин (Новосибирская область) – 2:06.78

2. Денис Коваленко (Алтайский край) – 2:07.61

3. Иван Павлов (Омская область) – 2:08.53

 

Юниоры, на спине, 200 метров

1. Александр Ермолич (Новосибирская область) – 2:11.42

2. Роман Сычёв (Алтайский край) – 2:12.07

3. Илья Иванилов (Омская область) – 2:12.18

 

Женщины, брасс, 100 метров

1. Анна Ганус (Красноярский край) – 1:10.91

2. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 1:12.96

3. Софья Жигунова (Новосибирская область) – 1:13.83

 

Юниорки, брасс, 100 метров

1. Юлия Гурова (Омская область) – 1:14.97

2. Гюнай Мамедова (Кемеровская область) – 1:15.41

3. Александра Кичигина (Новосибирская область) – 1:15.64

 

Мужчины, баттерфляй, 50 метров

1. Дмитрий Кулешов (Алтайский край) – 24.75

2. Никита Максимов (Красноярский край) – 24.93

3. Даниил Марков (Новосибирская область) – 25.15

 

Юниоры, баттерфляй, 50 метров

1. Даниил Марков (Новосибирская область) – 25.15

2. Сергей Кудрявцев (Красноярский край) – 26.26

3. Андрей Губарев (Красноярский край) – 26.29

4. Александр Панфилов (Хакасия) – 26.42

 

Женщины, баттерфляй, 50 метров

1. Арина Суркова (Новосибирская область) – 27.20

2. Александра Сабитова (Кемеровская область) – 27.52

3. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 27.65

 

Юниорки, баттерфляй, 50 метров

1. Софья Лобова (Красноярский край) – 27.85

2. Анна Царюк (Красноярский край) – 28.67

3. Анита Грищенко (Новосибирская область) – 28.86

 

Мужчины, вольный стиль, 4 x 100 метров

1. Красноярский край  – 3:28.90

2. Новосибирская область – 3:29.02

3. Алтайский край – 3:31.13

 

Женщины, вольный стиль, 4 x 100 метров

1. Новосибирская область – 3:52.27

2. Красноярский край – 3:56.29

3. Иркутская область – 4:01.33

 

Женщины, вольный стиль, 1500 метров

1. Софья Трощенко (Новосибирская область) – 18:08.45

2. Екатерина Карабанова (Новосибирская область) – 18:16.19

3. Яна Бережная (Хакасия) – 18:28.98

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