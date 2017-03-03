3 марта в Абакане завершился третий день соревнований по плаванью

В спорткомплексе «Абакан», напомним, проходит первенство и чемпионат Сибирского федерального округа.
Итоги третьего дня состязаний перед вами:
Мужчины, вольный стиль, 100 метров
1. Иван Рыбкин (Красноярский край) – 51.12
2. Александр Клюкин (Новосибирская область) – 51.48
3. Никита Максимов (Красноярский край) – 51.74
Юниоры, вольный стиль, 100 метров
1. Мартин Малютин (Омская область) – 52.08
2. Даниил Марков (Новосибирская область) – 52.33
3. Арсений Точинский (Алтайский край) – 52.72
Женщины, вольный стиль, 200 метров
1. Кира Володина (Новосибирская область) – 2:03.12
2. Наталья Можина (Иркутская область) – 2:08.23
3. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 2:08.33
Юниорки, вольный стиль, 200 метров
1. Ксения Зубакина (Бурятия) – 2:10.94
2. Екатерина Справцева (Алтайский край) – 2:12.81
3. Полина Решетова (Иркутская область) – 2:13.17
Мужчины, брасс, 200 метров
1. Рустам Гадиров (Омская область) – 2:12.44
2. Вячеслав Синькевич (Омская область) – 2:14.46
3. Владимир Фёдоров (Красноярский край) – 2:20.55
Юниоры, брасс, 200 метров
1. Александр Чернов (Новосибирская область) – 2:25.81
2. Даниил Самородов (Омская область) – 2:26.05
3. Александр Титенко (Новосибирская область) – 2:29.18
Женщины, на спине, 100 метров
1. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 1:04.06
2. Ульяна Дегтярёва (Красноярский край) – 1:05.42
3. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 1:05.93
Юниорки, на спине, 100 метров
1. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 1:05.93
2. Ангелина Елапова (Новосибирская область) – 1:06.01
3. Анастасия Корсун (Кемеровская область) – 1:06.42
Мужчины, на спине, 200 метров
1. Дмитрий Лапшин (Новосибирская область) – 2:06.78
2. Денис Коваленко (Алтайский край) – 2:07.61
3. Иван Павлов (Омская область) – 2:08.53
Юниоры, на спине, 200 метров
1. Александр Ермолич (Новосибирская область) – 2:11.42
2. Роман Сычёв (Алтайский край) – 2:12.07
3. Илья Иванилов (Омская область) – 2:12.18
Женщины, брасс, 100 метров
1. Анна Ганус (Красноярский край) – 1:10.91
2. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 1:12.96
3. Софья Жигунова (Новосибирская область) – 1:13.83
Юниорки, брасс, 100 метров
1. Юлия Гурова (Омская область) – 1:14.97
2. Гюнай Мамедова (Кемеровская область) – 1:15.41
3. Александра Кичигина (Новосибирская область) – 1:15.64
Мужчины, баттерфляй, 50 метров
1. Дмитрий Кулешов (Алтайский край) – 24.75
2. Никита Максимов (Красноярский край) – 24.93
3. Даниил Марков (Новосибирская область) – 25.15
Юниоры, баттерфляй, 50 метров
1. Даниил Марков (Новосибирская область) – 25.15
2. Сергей Кудрявцев (Красноярский край) – 26.26
3. Андрей Губарев (Красноярский край) – 26.29
4. Александр Панфилов (Хакасия) – 26.42
Женщины, баттерфляй, 50 метров
1. Арина Суркова (Новосибирская область) – 27.20
2. Александра Сабитова (Кемеровская область) – 27.52
3. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 27.65
Юниорки, баттерфляй, 50 метров
1. Софья Лобова (Красноярский край) – 27.85
2. Анна Царюк (Красноярский край) – 28.67
3. Анита Грищенко (Новосибирская область) – 28.86
Мужчины, вольный стиль, 4 x 100 метров
1. Красноярский край – 3:28.90
2. Новосибирская область – 3:29.02
3. Алтайский край – 3:31.13
Женщины, вольный стиль, 4 x 100 метров
1. Новосибирская область – 3:52.27
2. Красноярский край – 3:56.29
3. Иркутская область – 4:01.33
Женщины, вольный стиль, 1500 метров
1. Софья Трощенко (Новосибирская область) – 18:08.45
2. Екатерина Карабанова (Новосибирская область) – 18:16.19
3. Яна Бережная (Хакасия) – 18:28.98
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