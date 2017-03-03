Аферисты финансовой пирамиды «Профит Альянс» получили реальные сроки

03.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Менеджеры финансовой пирамиды

Вынесен приговор по скандальному делу о финансовой пирамиде "Профит Альянс". Шесть сотрудниц этой организации получили реальные сроки — от трех до шести лет колонии. Также суд обязал их выплатить компенсацию пострадавшим — всего 68 миллионов рублей.

Именно столько кредитная организация успела собрать с доверчивых граждан. Клиентов заманивали баснословной прибылью от вкладов — до 15 процентов в месяц. При этом все деньги якобы были застрахованы, а офисы работали в самых престижных районах Москвы. На "крючок" попались более двухсот человек.

Приговор стал для подсудимых настоящим шоком — они явно рассчитывали на условные сроки, поскольку были только рядовыми сотрудниками. Все подсудимые утверждают, что организаторы пирамиды скрываются от полиции и до сих пор находятся на свободе.

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