Аферисты финансовой пирамиды «Профит Альянс» получили реальные сроки

Вынесен приговор по скандальному делу о финансовой пирамиде "Профит Альянс". Шесть сотрудниц этой организации получили реальные сроки — от трех до шести лет колонии. Также суд обязал их выплатить компенсацию пострадавшим — всего 68 миллионов рублей.

Именно столько кредитная организация успела собрать с доверчивых граждан. Клиентов заманивали баснословной прибылью от вкладов — до 15 процентов в месяц. При этом все деньги якобы были застрахованы, а офисы работали в самых престижных районах Москвы. На "крючок" попались более двухсот человек.

Приговор стал для подсудимых настоящим шоком — они явно рассчитывали на условные сроки, поскольку были только рядовыми сотрудниками. Все подсудимые утверждают, что организаторы пирамиды скрываются от полиции и до сих пор находятся на свободе.