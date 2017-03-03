Айша Каддафи – верная дочь своего великого отца и большая проблема для США

Ну наконец-то! Дочь вождя Джамахирии, Айша Каддафи, заявила о начале борьбы за возрождение Ливии. Более того, крупнейшее ливийское племя «варфалла» уже присягнуло Айше на верность.

Ровно неделю назад у НАТО вслед за провалом «правительства национального согласия» в Ливии появилась ещё одна проблема – дочь вождя Джамахирии Айша Каддафи.

После четырёх лет молчания в письме из Эритреи она обратилась к ливийцам с призывом сопротивляться новому завоеванию Запада, а себя объявила наследницей легендарного отца – «матерью Ливии».

Крупнейшее ливийское племя «варфалла» в городе Бени-Валид (Мисурата) уже присягнуло на верность Аише, провозгласив приверженность Джамахирии.

В ответ британский BBC распространил новые, уточнённые кадры линчевания Муаммара Каддафи, зная об особо острой нервной реакции дочери.

А НАТО созвало экстренное совещание в Голландии по ситуации в Ливии.

Послать «чёрную метку» Аише на Западе есть все основания.

Она единственная из всех детей Каддафи сегодня может повлиять на умонастроения ливийцев и потому представляет для Запада реальную угрозу.

Единственная дочь из восьми родных детей Каддафи, она со свойственной женщинам фанатичностью способна отстаивать «своих детей-ливийцев».

Просвещённая в лучших традициях Сорбонны, она уже афишировала создание тайного правительства в Ливии и за её пределами.

Запад немедленно пригрозил ей мученической расправой, подобной той, что принял её отец.

Однако, помимо смерти отца, у Аиши есть ещё личные счёты – смерть двоих детей и мужа от удара натовской авиации.

Однако если на Западе Айша Каддафи уже давно известна восточной красотой и ярким контрастом с бедуинскими традициями своего отца, то в России о ней почти ничего не знают.

Ей 39 лет.

Ещё до переворота в Ливии её пророчили в преемницы Каддафи, несмотря на то, что она женщина, к тому же далёкая от мусульманской сдержанности.

Любимица отца, она с детства вдохновлялась его идеями и воспитывалась в династийных традициях новой ливийской эры – Арабской социалистической Джамахирии, которая должна освободить если не целый мир, то Африку обязательно.

До переворота с лёгкой руки журналистов за ней закрепилось прозвище «африканской Клаудии Шиффер» — за длинные осветлённые локоны, стройную фигуру и неповторимую элегантность: узкие джинсы, шпильки от Gucci и мусульманский платок-атрибут.

Однако в 2011 году она резко сменила имидж европейской топ-модели и надела хиджаб.

Так внешне она выразила протест против вмешательства Запада в дела своей страны, став ближе к народу.

Статус дочери Каддафи обязывал Айшу быть продолжением его политики, даже в личной жизни.

Свою единственную дочь Муаммар Каддафи выдал замуж за собственного кузена – полковника Ахмеда аль-Каддафи аль-Касхи, сохранив чистоту племенной крови по мужской линии.

Родословная мифология – перекочёвка племени аль-каддафи из Ирака во времена Мухаммеда – обусловила участие Айши, как юриста, в группе защиты Саддама Хусейна.

В ООН она отстаивала африканские идеалы Каддафи, будучи послом доброй воли по борьбе с голодом и СПИД в Африке.

Именно поэтому Муаммар Каддафи не позволил ей остаться в Ливии после того, как столица Триполи была взята мятежниками в августе 2011 года.

Через пять дней после захвата резиденции Каддафи отправил в Алжир жену Сафию и дочь, беременную на последнем сроке, в сопровождении двух сыновей Мухаммада и Ганнибала.

И оказался прав: уже через три дня Айша родила девочку.

Смерть Каддафи 21 октября отняла у неё силы к жизни, однако после госпитализации она начала свою войну.

Дважды, несмотря на запрет алжирских властей, призвала в видеообращении к ливийцам отомстить за убийство Муаммара Каддафи, а через год, в октябре 2012 года, была вынуждена уехать в Оман.

К тому времени она уже была лишена своего статуса в ООН, а за политическую деятельность над ней нависла угроза Интерпола.

Айша Каддафи верит, что «Каддафи не в Ливии, он – в сердцах ливийцев».

Маргарита Арсо