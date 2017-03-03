Эстрадная певица Пелагея будет рожать 2-го ребенка только в РФ

Исполнительница до недавнего времени предпочитала молчать о собственных родах и рождении ребенка. Так знаменитость намекнула на рождение 2-го ребенка. Собственной дочери Таисии Пелагея желает подарить братика либо сестричку. Певица, видимо, решила, что не стоит афишировать беременность и посвящать общественность в личную жизнь. Напомним, Пелагея стала мамой в конце января. Об этом проинформировал счастливый отец, супруг Пелагеи хоккеист Иван Телегин. «Когда гол забил, качал клюшку, так как ребенок родился». До недавнего времени Пелагея предпочитала воздерживаться от комментариев по поводу материнства. Ее отзыв появился в блоге медицинского центра, где прошли роды. Пелагея поделилась тем, что ей там понравилось, она будет пользоваться услугами именно данного медицинского заведения, если будет в этом необходимость. По утверждению Пелагеи, это может случится уже очень скоро. И, конечно, самое огромное спасибо моему изумительному мед. работнику Марковой Юлии Евгеньевне — великолепному специалисту, человеку, который всегда на связи, всегда позитивен, всегда рад тебя видеть! «Я уже скучаю по Вам. В следующий раз (надеюсь, скоро) — только в Лапино», — сообщается в заявлении исполнительницы, расположенном в аккаунте поликлиники в Instagram. Поклонники Пелагеи были рады услышать новость о том, что их любимец думает снова стать мамой. Пелагея души не чает в Тае и желает подарить ей братика либо сестричку. Эстрадная певица рассчитывает, что это случится в ближайшем будущем.

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