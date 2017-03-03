Лавров рассказал, зачем в СБ ООН внесли резолюцию о санкциях против Сирии

03.03.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Сальвадора Уго Роджером Мартинесом Бонильи. 3 марта 2017

Лавров рассказал, зачем в СБ ООН внесли резолюцию о санкциях против Сирии

Целью внесения в СБ ООН резолюции о санкциях против Сирии было осложнить атмосферу межсирийских переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Однако, вдруг, неожиданно эта идея была реанимирована, без какой-либо дополнительной переговорной процедуры поставлена в спешке на голосование. И сделано это было, во-первых, при полном понимании того, что резолюция будет заблокирована, то есть, соавторы хотели, чтобы Совет Безопасности был расколот. Во-вторых, это было сделано ровно в тот момент, когда в Женеве возобновились межсирийские переговоры, которых мы все так долго ждали. Значит, цель была, получается, не только расколоть Совет Безопасности, но и отравить атмосферу межсирийских переговоров, где только начали проклевываться какие-то ростки движения согласия", — сказал Лавров на пресс-конференции.

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