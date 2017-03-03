Навальный опубликовал расследование по Медведеву. Видео

На фонды Медведева было переведено не менее 70 млрд рублей.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в блоге расследование о премьер-министре России Дмитрии Медведеве.

Как выяснил Навальный со своими соратниками, глава правительства владеет огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Расследование показало, что все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков. Медведев и его доверенные люди создали преступную схему, основанную на некоммерческих фондах.

"Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица", – говорится в материале.

Среди прочего у Медведева есть роскошная дача в Плесе, а также усадьба на Рублевке общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров и стоимостью в 5 млрд рублей. Все они записаны на различные фонды. Выяснилось, что усадьбу одному из фондов пожертвовал миллиардер Алишер Усманов.

Еще одна усадьба, которая принадлежит премьер-министру, находится в деревне Мансурово Курской области (там жил дед Медведева). Площадь участка – 240 тысяч квадратных метров: там есть две вертолетные площадки, декоративный пруд, спортивный корт. В этой же деревне расположен агрокомплекс "Мансурово", записанный на двоюродного брата председателя правительства.

По словам Навального, Медведев также владеет виноградниками в Анапе и горной резиденцией "Псехако" стоимостью 7 млрд рублей (там есть, в частности, спа-комната площадью 1 тыс. кв. м), еще одной усадьбой на Рублевке в 20 гектаров, ранее принадлежавшей Управлению делами президента.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







