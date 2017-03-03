Новости \"Дом-2″ и слухи на шесть дней раньше эфира: сегодня, 3 марта 2017 года, последние новости \"Дом-2″

Последние новости с телепроекта «Дом-2″, которые актуальны на сегодня, 3 марта 2017 года, свидетельствуют о множестве событий, а именно: на Сейшельских островах случилась крайне неприятная драка. Владимир Гаути высказался по поводу отношений с Валерией Фрост. Андрей Назаров порассуждал о таком человеческом пороке, как измена в отношениях.

Новости и слухи «Дом-2″ сегодня, 03, стало известно интернет-порталу wordyou.ru.03.2017: сплетни на 6 дней раньше эфира

1. Александра Артемова сообщила о том, как борется с недоброжелателями.

«Утро начинается с вот таких «врачей» Женщина, которая годится мне в матери и бабушки, пишет мне в комментариях свои медицинские заключения, что я дура. Так вот, не позорились бы вы, тётя Маша! С сегодняшнего дня, буду выкладывать такие кадры, вдруг поможет и от меня наконец-то таки отстанут эти обиженнее, злые женщины! А вот ещё одна «Лапуля» «Счастливая мамочка», пишет мне, что я идиотина… Ещё один наверное врач у нас тут образовался. Разве счастливая мамочка будет писать гадости чужим людям? Тетя, не ведите себя как Шапокляк, не красит Вас, Вы же мама!» — отметила она.

2. Андрей Назаров опубликовал свои рассуждения на тему измен.

«Что такое измена? Измена — предательство собственного выбора и доверия человека, который рядом с вами. Измена — не всегда поцелуи или интимная близость с другим партнёром. Бывает и духовная. Когда вам говорят, что любят вас и позволяют любить себя, а сами предают. Начинают флиртовать с другими, интересоваться, симпатизировать, тесно общаться и обманывать — это тоже измена своего выбора, предательство себя и человека, что рядом. Изменяют — слабые люди, все эти отмазки на подобии: «мне чего то не хватает», «мало с*кса», «я мужик мне можно», «в нем/ней есть то, чего не хватало» — бред! Если вам не хватает чего то — ищите источник в своём человеке, якобы которого вы любите и любит вас, а не ищите их на стороне. Если ты называешь себя мужчиной, это не даёт права играть с другими людьми. Любите себя и своих половинок и помните, измена — слабость трусливого предателя», — поведал парень.

Новости и слухи «Дом-2″ сегодня, 03.03.2017: сплетни на 6 дней раньше эфира

3. Несмотря на то, что Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц строят далеко идущие планы насчет совместной жизни, мужчина, как и прежде, продолжает расстраивать свою беременную избранницу, несмотря на ее слезы и просьбы. Даже в день рождения Таты молодой человек решил не удивлять и вместо оригинального подарка ограничился букетом из 101 розы и охапкой воздушных шариков, которые молодой человек скорее всего получил за рекламу.

4. Совсем недавно Сергей Захарьяш был уверен в своих чувствах к Лере Фрост. Однако после нескольких недель пребывания на «Острове любви» их отношения испортились до такой степени, что в настоящий момент ребята едва ли не ненавидят друг друга. Так, судя по анонсу будущего эфира, даже совместная уборка виллы не спасла пару от ссоры. Ребята в очередной раз нашли удачный способ поспорить между собой. В результате их конфликт едва не перерос в трагедию, если бы не подоспевшие во время участники. Да и сама девушка не спасовала перед физически превосходящим ее мужчиной и, как могла, старалась ударить противника, в том числе, кидаясь в него пустыми ведрами.

5. Владимир Гаути сообщил о своих отношениях с Лерой Фрост. «По поводу ситуации с Лерандой. Да не приписывайте мне ее госпади. Свидание было в рамках обмена парами, не одного флирта, я думаю на экранах от меня вы не заметили по отношению к ней и не изменял я Кате, это уже доказано. Я согласен только с одним, что я веду себя как собачка и бегаю хвостиком, потому что люблю, но всему терпению приходит конец, я сегодня просто в шоке от эфира», — сообщил Гаути.

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