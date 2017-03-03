Новости Сирии. Сегодня 3 марта 2017

Джаафари рассказал, по чьей вине могут провалиться переговоры в Женеве

Делегация Эр-Рияда будет виновна, если переговоры в Женеве провалятся, их итоги не должны становиться заложниками позиции делегации ВКП, заявил глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари.

«Мы слышали заявления платформы Эр-Рияда, отвергнувшей включение вопроса борьбы с терроризмом как четвертого в повестке дня (межсирийских переговоров)», — сказал Джаафари на пресс-конференции по итогам встречи с со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

«Прогресс женевских переговоров не должен быть заложником позиции эр-риядской платформы… Делегация Эр-Рияда будет ответственна за возможный провал женевских переговоров», — отметил он.

Межсирийские переговоры возобновились в Женеве на прошлой неделе после почти годичного перерыва. Де Мистура передал сторонам предложения по процедуре ведения переговоров, в частности, он предложил параллельно обсуждать три ключевые вопроса: управление, конституцию и выборы. Делегация правительства Сирии настаивает на том, что должен обсуждаться и четвертый вопрос — борьба с терроризмом. ВКП против параллельного обсуждения этих тем, настаивает на том, чтобы оно было последовательным, а ключевым вопросом должно стать обсуждение переходного управляющего органа.

«Эти четыре вопроса имеют одинаковое значение и одинаковый вес. Именно мы предложили такую повестку дня. Однако проблема с платформой Эр-Рияд. Мы рассчитываем на переговоры с объединённой делегацией оппозиции, которая должна быть патриотично настроена», — добавил Джаафари.

Первое видео из Пальмиры: В небе «Ночные охотники», на земле сожженная техника ИГИЛ

Сирийские военные обнародовали первое видео с окраин освобожденной от боевиков ИГИЛ Пальмиры.

На кадрах показан древний город с занятых армией высот, цитадель, на которую водружен государственный флаг Сирии и вид с окраин города. На подъездах к Пальмире можно увидеть уничтоженную военную технику ИГИЛ* и стоящую на позиция артиллерию САА.

Над окраинами древнего города проносятся российские ударные вертолеты «Ночной охотник» Ми-28 и Ми-35.

Как передавала «Русская Весна», молниеносная военная операция по взятию Пальмиры была разработана и осуществлена российскими военными советниками, которые разрабатывали план и осуществляли непосредственное руководство ходом военных действий.

Доклад ООН: Россия не причастна к атаке на гумконвой в Сирии в сентябре 2016 года

В докладе Международной независимой комиссии ООН по расследованию инцидентов в Сирии было отмечено, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на гуманитарный конвой организации в сентябре 2016 года в пригороде Алеппо. Кроме того, в документе ни одно из военных преступлений, совершённых в Сирии, не было приписано России.

Авторы доклада пришли к такому выводу, изучив тип использованных боеприпасов, размеры атакованной территории и продолжительность атаки.

В Москве неоднократно заявляли, что все сообщения о якобы причастности России к нападению на гумконвой не имеют под собой никаких оснований. Запросы российской стороны о предоставлении доказательств остались без ответа. После того как США попытались возложить ответственность за инцидент на Россию, Великобритания сообщила, что якобы располагает спутниковыми снимками, доказывающими причастность Москвы к атаке. Эти утверждения были опровергнуты в Минобороны России. Теперь есть и официальное опровержение ООН.

Напомним, 19 сентября ООН отправила в два населённых пункта провинций Алеппо и Хомс гуманитарную помощь более чем для 160 тыс. человек. 18 грузовиков из 31 подверглись атаке в районе Урум аль-Кубра к северо-западу от города Алеппо. После обстрела США заявили о намерении пересмотреть отношения с Россией по вопросу сотрудничества в рамках сирийского урегулирования. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о намерении Москвы добиться самого тщательного расследования нападения на гуманитарный конвой ООН в Сирии.

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