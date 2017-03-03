Пелагея решила не затягивать с рождением второго ребенка

Пелагея и ее супруг - хоккеист ЦСКА Иван Телегин, в январе впервые ставшие родителями, не исключают, что в самом ближайшем будущем "повторят" прекрасный опыт и расширят свою семью с трио до квартета.

Их дочь Таисия только появилась на свет, однако, похоже, материнство уже успело по-настоящему увлечь Пелагею и она, как говорится, вошла во вкус. Оставив теплый благодарственный отзыв клинике, врачи которой принимали у нее роды, Пелагея отметила, что в следующий раз будет рожать только там, и надеется, что случится этот "следующий раз" скоро. Запись, опубликованная в официальном Instagram-аккаунте медучреждения (к слову, пользующегося все большим спросом среди звездных мам), сопровождена "подмигивающим смайлом".

Иван Телегин и ПелагеяНапомним, на днях Пелагея впервые появилась на публике после родов. Случилось это знаменательное для нее событие на юбилейном концерте Николая Расторгуева. Певица эмоционально призналась со сцены, что в первый раз за долгое время вышла из дома, и исполнила песню из репертуара "Любэ".