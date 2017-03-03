Певица Пелагея призналась, что скоро собирается родить второго ребенка

Пелагея только недавно родила чудесную девочку, как уже заявила, что собирается родить второго ребенка как можно быстрее.

Певица Пелагея крайне редко делится с поклонниками подробностями личной жизни, предпочитая держать ее в тайне от общественности. В конце января в прессе появилась информация о том, что артистка стала мамой в первый раз. О счастливом событии в жизни семьи сообщил ее муж, хоккеист Иван Телегин. «Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», сказал спортсмен во время матча звезд КХЛ.

До недавнего времени Пелагея предпочитала воздерживаться от комментариев по поводу материнства. Однако на днях артистка сделала исключение и оставила отзыв о работе клинического госпиталя «Лапино», где и проходили ее роды. Знаменитость поведала о том, что ей все понравилось, и она намерена воспользоваться услугами врачей медицинского учреждения еще раз. По словам Пелагеи, это может произойти уже очень скоро. Певица Пелагея

«Самое главное – это когда вокруг тебя создается какое-то необыкновенное чувство спокойствия и уверенности, что все будет хорошо… Огромное спасибо всему медперсоналу: акушеркам родового и послеродового отделений, детским сестрам, консультанту по грудному вскармливанию. И, конечно, самое большое спасибо моему изумительному врачу Марковой Юлии Евгеньевне – великолепному профессионалу, человеку, который всегда на связи, всегда позитивен, всегда рад тебя видеть! Я уже скучаю по вам. В следующий раз (надеюсь, скоро) – только сюда», поделилась певица.

Поклонники Пелагеи были рады услышать новость о том, что их кумир мечтает снова стать мамой. По-видимому, артистка души не чает в своей наследнице и планирует подарить ей братика или сестренку.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







