Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2017

Пальмира повторила судьбу Харькова в годы Великой Отечественной — её пришлось освобождать дважды, пишет «Журналистская правда».

Но период второго владычества исламских террористов над древним городом продлился совсем недолго — сирийская армия при поддержке ВКС России выбила ИГИЛ* из Пальмиры, красиво и грамотно. Об этом доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

«Основная операция по взятию Пальмиры завершена — подразделения САА контролируют ключевые точки города, включая аэропорт. Главную задачу по уничтожению основной группировки ИГИЛ*, базирующейся в хорошо укрепленном аэропорту, взяли на себя спецназ „Щит“ и ISIS Hunters („Охотники за ИГИЛ“).

Благодаря этим подразделениям САА получила полный огневой контроль над городом, что вынудило основные силы ИГИЛ покинуть Пальмиру.

В настоящее время отряды спецназа ведут зачистку анклавов, где еще оказывают сопротивление боевики ИГИЛ» — сообщает Федеральное Агентство Новостей, чьи корреспонденты сопровождали наступающие правительственные войска.

Это событие знаменует скорый конец «Халифата», ведь на него наступают со всех концов скоординированные силы международной коалиции, а самое, пожалуй, главное то, что освобождение Пальмиры практически совпало по времени с изгнанием исламистов из иракского Мосула — лидер ИГИЛ Абу-Бакр сам признал, что «пора валить» из этой безнадежной ловушки.

«Валить» — но куда? Террористы бегут в Сирию. Но и в Сирии зона их влияния сокращается день ото дня и скоро ограничится единственным Дэйр-эз-Зором, ведь Пальмира уже потеряна для них, а над полуокружённой курдами Раккой также нависла угроза взятия.

Да, формально, на карте под влиянием ИГИЛ остаётся значительная территория — но это, по большей части, пустое пространство без значимых населённых пунктов, и вопрос его постепенного взятия под контроль остаётся лишь вопросом времени, и иначе не может быть, когда остатки «Халифата» окружены со всех сторон.

Нельзя не сравнить действия двух сверхдержав — США и России в борьбе с ИГИЛ и успехи их местных союзников. Сравнивать, разумеется, придётся на примерах Мосула и Пальмиры.

Мосул: огромная масса иракских войск, долгие, долгие годы тренируемых Америкой, берут город уже который месяц, но так окончательно пока и не взяли. И хотя, безусловно, подвижки есть, и «сила солому ломит», выдавливая исламистов авиаударами USAF, но говорить о какой-то военной красоте и грамотности тут приходится с огромной натяжкой.

Да, к сожалению, это именно тот случай, когда можно сказать с полным основанием: завалили мясом. Причем, что вдвойне грустно, не только солдатским, но и мирных жителей: «Более тысячи мирных жителей Мосула за минувшие сутки были вынуждены покинуть свои дома. Ожидается, что в ближайшее время ещё около 2,5 тыс. последуют их примеру.

Причиной стало наступление, которое развернули иракские войска при поддержке курдских отрядов и коалиционных сил, возглавляемых США».

А вот статистика гражданских смертей в январе, когда боевые действия вокруг Мосула активизировались:

Это всё, к сожалению, говорит о том, что все годы тренировок, натаскивания и обучения иракских войск особо не пошли впрок.

Теперь сравним с Пальмирой: грамотное «растаскивание» сил противника на защиту прилегающих нефтяных полей, стремительные действия сирийского спецназа (да, обученного нашими специалистами), захват господствующих высот и, что особенно важно, ключевых объектов нефтегазовой инфраструктуры, и, наконец, умелое противодействия суицидальным атаками «шахид-мобилей» — всё это отлично характеризует возросший уровень подготовки сирийской армии, на рост которого понадобилось гораздо меньше времени, чем на 13-летнюю дрессировку иракской армии, а также весьма компетентную штабную помощь российских советников при планировании операций. Другой качественный уровень, понимаете?

Наступлению сирийских войск не смогли помешать не нелетная погода, ни тотальное минирование местности, ни отчаянные самоубийственные атаки «шайтанов» — Пальмира освобождена, и это начало эпилога долгой и кровавой истории ИГИЛ.

Сирийская армия в союзе с российскими ВКС и военными советниками оказалась внушительной силой, которая имеет все шансы вскоре вернуть под свой контроль всю территорию страны.

Григорий Игнатов