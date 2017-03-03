Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2017
Освобожденная Пальмира
Фото и видео из освобожденной Пальмиры.
Отступить из Пальмиры смогли не только лишь все.
Было-стало.
Линия фронта в районе Пальмиры после освобождения города.
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Россия выступает посредником в сближении между Иорданией и Сирией
Король Иордании Абдалла II в ходе визита в Главное управление разведки страны, июль 2016 года (с) en.ammonnews.net
Как пишет французский бюллетень «Intelligence online» в материале «Comment Amman consolide son rapprochement avec Damas», инициируя сближение с Москвой, король Иордании Абдалла II при помощи своих российских собеседников развивает новые каналы взаимодействия с сирийским режимом Башара Асада. Для оправдания этого нового сближения используется риторика борьбы с «Исламским государством»*, причем оно проходит с благословления Кремля, а также молчаливого согласия Белого дома. Абдалла II стал первым главой государства, который нанес визит в США при новом президенте Дональде Трампе.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании генерал Махмуд Фрейхат, который до недавнего времени командовал частями иорданской армии, расположенных на границе с Сирией, начал взаимодействовать с братом президента Сирии Махером аль-Асадом для становления этого нарождающегося сотрудничества. Кроме того, что Махер Асад отвечает за военное руководство страной с момента начала гражданской войны в Сирии, также является одним из основных людей в стране, на которых опирается Москва.
Весьма высоко оцениваемый в Москве шеф Бюро национальной безопасности Али Мамлюк находится в центре нового сирийско-иорданского диалога. Глава сирийской разведки он в полной секретности с декабря 2016 года совершил четыре визита в Амман с целью укрепить сотрудничество с Иорданией, и несколько недель сотрудничал с Фейсалом Шобаки, главой Главного управления разведки Иордании (GID).
Первые конкретные проявления нового согласия в отношениях между странами заключались в том, что GID передало Дамаску и Москве карты с указанием мест дислокации восьми группировок боевиков, действующих на юге Сирии в районе границе с Иорданией. Выявленные боевики принадлежали к «Исламскому государству»* , группировкам «Фронт Ан-Нусра» и «Ахрар аль-Шам».
При этом, как сообщает издание, Кремль, который очень плотно опекает это сближение, в последние недели увеличил контакты с иорданскими чиновниками для укрепления этого взаимодействия. Спустя неделю после визита в Москву Абдаллы II 25 января 2017 года, Фейсал Шобаки и Махмуд Фрейхат также лично посетили российскую столицу. У них состоялась встреча с начальником Главного разведывательного управления и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России.
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* – запрещена в РФ
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Яркие кадры: Спецназ России под Пальмирой (ФОТО)
Сирийские военкоры опубликовали серию фотографий с бойцами российского спецназа в пустынной местности.
Сообщается, что кадры сделаны в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс.
На фото бойцы Сил специальных операций, у них имеется автоматический гранатомет АГС, крупнокалиберный пулемет, противотанковый ракетный комплекс и снайперские комплексы. На двух фотографиях российские военнослужащие стоят рядом с БТРом и военным автомобилем УАЗ.
Напомним, что именно офицерами Вооруженных Сил РФ был разработан план операции и осуществлялось непосредственное оперативное руководство освобождением Пальмиры.
Кроме того, российские военные советники осуществляли подготовку 5-го армейского корпуса ВС Сирии, который стал главной ударной силой при наступлении на Пальмиру.
Сообщается, что битва за древний город шла при непосредственном участии ССО Минобороны, которые наводили на цели авиацию ВКС России и выполняли иные задачи, поставленные командованием.
Время, в которое были сделаны обнародованные фото, на данный момент неизвестно.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Первое видео из Пальмиры: В небе «Ночные охотники», на земле сожженная техника ИГИЛ (ВИДЕО)
Сирийские военные обнародовали первое видео с окраин освобожденной от боевиков ИГИЛ Пальмиры.
На кадрах показан древний город с занятых армией высот, цитадель, на которую водружен государственный флаг Сирии и вид с окраин города. На подъездах к Пальмире можно увидеть уничтоженную военную технику ИГИЛ* и стоящую на позиция артиллерию САА.
Над окраинами древнего города проносятся российские ударные вертолеты «Ночной охотник» Ми-28 и Ми-35.
Как передавала «Русская Весна», молниеносная военная операция по взятию Пальмиры была разработана и осуществлена российскими военными советниками, которые разрабатывали план и осуществляли непосредственное руководство ходом военных действий.
Как сообщалось, банды ИГИЛ бежали из Пальмиры под ударами ВКС России и Сирийской армии (ФОТО, ВИДЕО).
Пальмира наша: Работа над ошибками — на отлично
Пальмира повторила судьбу Харькова в годы Великой Отечественной — её пришлось освобождать дважды, пишет «Журналистская правда».
Но период второго владычества исламских террористов над древним городом продлился совсем недолго — сирийская армия при поддержке ВКС России выбила ИГИЛ* из Пальмиры, красиво и грамотно. Об этом доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
«Основная операция по взятию Пальмиры завершена — подразделения САА контролируют ключевые точки города, включая аэропорт. Главную задачу по уничтожению основной группировки ИГИЛ*, базирующейся в хорошо укрепленном аэропорту, взяли на себя спецназ „Щит“ и ISIS Hunters („Охотники за ИГИЛ“).
Благодаря этим подразделениям САА получила полный огневой контроль над городом, что вынудило основные силы ИГИЛ покинуть Пальмиру.
В настоящее время отряды спецназа ведут зачистку анклавов, где еще оказывают сопротивление боевики ИГИЛ» — сообщает Федеральное Агентство Новостей, чьи корреспонденты сопровождали наступающие правительственные войска.
Это событие знаменует скорый конец «Халифата», ведь на него наступают со всех концов скоординированные силы международной коалиции, а самое, пожалуй, главное то, что освобождение Пальмиры практически совпало по времени с изгнанием исламистов из иракского Мосула — лидер ИГИЛ Абу-Бакр сам признал, что «пора валить» из этой безнадежной ловушки.
«Валить» — но куда? Террористы бегут в Сирию. Но и в Сирии зона их влияния сокращается день ото дня и скоро ограничится единственным Дэйр-эз-Зором, ведь Пальмира уже потеряна для них, а над полуокружённой курдами Раккой также нависла угроза взятия.
Да, формально, на карте под влиянием ИГИЛ остаётся значительная территория — но это, по большей части, пустое пространство без значимых населённых пунктов, и вопрос его постепенного взятия под контроль остаётся лишь вопросом времени, и иначе не может быть, когда остатки «Халифата» окружены со всех сторон.
Нельзя не сравнить действия двух сверхдержав — США и России в борьбе с ИГИЛ и успехи их местных союзников. Сравнивать, разумеется, придётся на примерах Мосула и Пальмиры.
Мосул: огромная масса иракских войск, долгие, долгие годы тренируемых Америкой, берут город уже который месяц, но так окончательно пока и не взяли. И хотя, безусловно, подвижки есть, и «сила солому ломит», выдавливая исламистов авиаударами USAF, но говорить о какой-то военной красоте и грамотности тут приходится с огромной натяжкой.
Да, к сожалению, это именно тот случай, когда можно сказать с полным основанием: завалили мясом. Причем, что вдвойне грустно, не только солдатским, но и мирных жителей: «Более тысячи мирных жителей Мосула за минувшие сутки были вынуждены покинуть свои дома. Ожидается, что в ближайшее время ещё около 2,5 тыс. последуют их примеру.
Причиной стало наступление, которое развернули иракские войска при поддержке курдских отрядов и коалиционных сил, возглавляемых США».
А вот статистика гражданских смертей в январе, когда боевые действия вокруг Мосула активизировались:
Это всё, к сожалению, говорит о том, что все годы тренировок, натаскивания и обучения иракских войск особо не пошли впрок.
Теперь сравним с Пальмирой: грамотное «растаскивание» сил противника на защиту прилегающих нефтяных полей, стремительные действия сирийского спецназа (да, обученного нашими специалистами), захват господствующих высот и, что особенно важно, ключевых объектов нефтегазовой инфраструктуры, и, наконец, умелое противодействия суицидальным атаками «шахид-мобилей» — всё это отлично характеризует возросший уровень подготовки сирийской армии, на рост которого понадобилось гораздо меньше времени, чем на 13-летнюю дрессировку иракской армии, а также весьма компетентную штабную помощь российских советников при планировании операций. Другой качественный уровень, понимаете?
Наступлению сирийских войск не смогли помешать не нелетная погода, ни тотальное минирование местности, ни отчаянные самоубийственные атаки «шайтанов» — Пальмира освобождена, и это начало эпилога долгой и кровавой истории ИГИЛ.
Сирийская армия в союзе с российскими ВКС и военными советниками оказалась внушительной силой, которая имеет все шансы вскоре вернуть под свой контроль всю территорию страны.
Григорий Игнатов
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ВКС РФ уничтожают оборону террористов под Пальмирой
Сирийская армия окончательно освободила Пальмиру. Успех этой войсковой операции, разработанной при участии российских военных советников, был обеспечен, благодаря действиям ударных вертолетов Ми-28Н ВКС РФ.
Российские «вертушки», появляясь на поле боя после массированных ударов артиллерии правительственных войск, буквально «выносили» все очаги сопротивления джихадистов на пути их продвижения. Стоит отметить работу Сил Специальных операций Минобороны РФ, бойцы которых давали точные ориентиры на цели, что позволяло с минимумом затрат и с первого раза уверенно поражать огневые точки противника.
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Мы празднуем победу в Пальмире благодаря России, — правительство Сирии (ВИДЕО)
Глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари заявил, что в САР празднуют освобождение Пальмиры благодаря России, и жители смогут вернуться в город, как только завершится разминирование.
«Русские союзники ведут с нами бок о бок борьбу с террористическими группировками ИГИЛ*. Жители Пальмиры вернутся обратно домой, как только она будет очищена от мин и взрывчатки. Поэтому я призываю вас приехать в Пальмиру и разделить с нами радость этой победы», — сказал он на пресс-конференции.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГИЛ с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации.
В декабре 2016 года боевики ИГИЛ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. 2 марта 2017 года стало известно, что сирийская армия при поддержке российской авиации во второй раз взяла Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
В интернете появились первые фото освобождённой Пальмиры
В интернете появились первые фотографии Пальмиры, освобождённой от боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
Пальмира была захвачена боевиками ИГ дважды — в мае 2015-го и в декабре 2016 года. Сирийская армия освобождала Пальмиру в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС.
ФАН также ранее сообщало, что армия Сирии уничтожила бронетехнику и боевиков ИГ возле Пальмиры.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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