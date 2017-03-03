Тимакова: публикация Навального о Медведеве — предвыборный выпад

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева заявила, что публикация оппозиционера Алексея Навального о главе кабинета министров — пропагандистский и предвыборный выпад.

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно», — сказала Тимакова, передает ТАСС.

Алексей Навальный опубликовал фильм, рассказывающий о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев якобы распоряжается элитной недвижимостью и яхтами через специально созданные фонды. Во главе этих фондов, по мнению Навального, стоят родственники и бывшие однокурсники председателя правительства.

Блогер неоднократно заявлял, что собирается баллотироваться в президенты России. В рамках повторного процесса по делу «Кировлеса» Навального осудили на пять лет условно, он также обязан будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

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