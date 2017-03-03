У Порошенко подтвердили тайные разговоры с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во время обострения ситуации на Донбассе, сообщили в пресс-службе Главы украинского государства. «Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин с момента обострения конфликта на Донбассе (конец января – начало февраля) дважды разговаривали по телефону о нормализации ситуации.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел две телефонные беседы с президентом России», — заявили в пресс-службе.

Президент Украины Петр Порошенко дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным с момента обострения ситуации на Донбассе .

Читайте также: Порошенко рассказал о жестоком замысле Путина на Донбассе «Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и возобновить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России, — говорится в сообщении АП.

В Администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко дважды говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным дважды с начала обострения ситуации на Донбассе.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел две телефонные беседы с президентом России», — сообщили в пресс-службе АП, отметив, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату. Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным во время обострения ситуации на Донбассе.

Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, Президент Украины провел телефонные разговоры с президентом России, – говорится в комментарии пресс-службы Порошенко. Пресс-служба президента Петра Порошенко объясняет, что не информировала о его телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным ввиду их безрезультатности.

В пресс-службе уточнили, что два из разговоров с Путиным проведены за время нынешней эскалации ситуации на Донбассе.

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