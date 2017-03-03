Виктория Боня вышла на прогулку по Лос-Анджелесу без нижнего белья

Виктория Боня прилетела в Лос-Анджелес, чтобы посетить вечеринку в честь «Оскара», которую устроил сэр Элтон Джон с супругом Дэвидом Фернишем. Звезды собрали гостей на благотворительный вечер, чтобы поддержать свой фонд по борьбе со СПИДом.

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Виктория, наслаждаясь временем в солнечном городе, поделилась в Instagram фотографиями своих образов. В кадре Боня предстала в белом обтягивающем платье и в элегантных туфлях.

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Образ Виктории поразил поклонников своей откровенностью — невооруженным взглядом было видно, что Боня не надела нижнее белье на прогулку. Виктория прокомментировала снимок: «Совсем скоро 8 марта. Знаю, что многие девушки, что уж там скрывать, ждут в этот день от своих поклонников цветы».

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Поклонники остались в восторге, но все же дали несколько советов для следующих выходов модели: «Классная, но бюстгальтер надо было надеть», «Боня,ты бесподобна», «Идеальная фигура», «Что же Вы Виктория с нами мужиками делаете?», «С бюстгальтером было бы еще лучше», «Вика, грудь что ли переделала? Хоть и не такой большой размер,но вроде увеличила» (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

instagram

Напомним, в начале февраля Виктория Боня подтвердила слухи о расставании с гражданским супругом Алексом Смерфитом. Виктория сообщила, что они расстались друзьями и «остаются близкими друг другу людьми, так как их связывает их прекрасная дочка».

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