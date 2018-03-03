Боня порекомендовала супруге Дмитрия Тарасова смириться с изменой



Телеведущая убеждена, что футболист еще неоднократно ей изменит. Виктория Боня считает, что спортсмен действительно был уличен в неверности. Однако у беременной Анастасии Костенко нет иного выхода, кроме как простить его.

Виктория Боня привыкла откровенно общаться с поклонниками. Она часто высказывается на те или иные вопросы. Так, недавно телеведущая вышла в прямой эфир в Инстаграме и поделилась мнением по поводу измены Дмитрия Тарасова.

Напомним, недавно появились сообщения, что футболист веселился в компании привлекательной блондинки. Девушка выложила несколько фотографий, на которых был запечатлен бывший муж Бузовой, но вскоре удалила их. Однако Анастасия Костеко поспешила защитить супруга и отметила, что не верит в адюльтер.

По мнению Бони, измена имела место быть. Однако у новоиспеченной жены футболиста сейчас нет иного выхода, кроме как простить его.

«Тарасов изменил своей беременной жене. Я считаю, что это нормально для мужчин, для нас - нет. Это в их природе. Ну, вот сейчас он загулял, все об этом узнали. Что может сделать его беременная жена? Ничего. Разве что смириться, ведь она нашла себе такого мужчину», - поделилась мнением Виктория.

Напомним, что свадьба Дмитрий и Анастасии состоялась в конце января 2018 года. За несколько недель до этого появились слухи, что избранница футболиста беременна, но сама она не подтвердила данную информацию. Этот брак стал третьим для Тарасова и первым для Костенко.

Сейчас модель часто публикует совместные фотографии с возлюбленным, не уставая отмечать, насколько сильны их чувства.

Общаясь с фанатами, Виктория Боня отметила, что в будущем поведение Тарасова лишь ухудшится. По ее мнению, футболист уже не сможет уйти от подобного образа жизни, ведь он привык изменять избранницам.

«Дальше еще хуже будет. Он перестанет ее уважать и даже не будет считать обязательным скрывать свои измены. Сейчас у них такой конфетно-букетный период, романтика, но - все впереди», - заявила Боня.

Кстати, сама телеведущая также недавно пережила болезненный разрыв. Она рассталась с гражданским супругом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. Позже стало известно, что у мужчины появилась новая избранница. Боня до последнего скрывала разлад в отношениях, но все-таки призналась фанатам, что теперь не живет с влиятельным бизнесменом из Монако.

Поклонники Дмитрия Тарасова разделились во мнении касательно скандала вокруг его измены. Большинство из них все-таки считает, что Анастасии следует проигнорировать неприятные слухи и продолжить наслаждаться семейным счастьем.

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