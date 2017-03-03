Церковники начали паразитировать на советской символике.

Дети в СРАМе (Символе Религиозной Атрофии Мозга) в красных косынках (стилистика советских комсомолок-атеисток 30х годов прошлого века).

Заметим, что по моде 30х годов красные косынки завязывали узлом сзади.

А многих девочек обрядили так, что из красной косынки получилась одновременно стилизация пионерского галстука.

Дети поют ставшую советской классикой песню "С чего начинается Родина".

Конечно же, о картинке в букваре (грамотности и образовании) православный хор петь не может, и уж тем более нет в этом пении места отцовской буденовке.

И нет, и не может быть, у православного хороших и верных товарищей. Коллективизм и организация верующему вредна. Он должен смиренно и покорно принимать несправедливости мира в одиночку. Разве что помолиться в толпе таких же терпил. И получить оптом, чтоб дешевле было, лицемерное утешение попа.

Текст - сплошная инновация. Давайте ее оценим.

С чего начинается Родина?

С сгоранья свечи восковой .

Офигительный образ. Свеча сгорает. Ее время заканчивается. Символизм погибели. С погибели у них начинается Родина. Чувствуется дух традиции "Щи не вмерла" и "Ще не згинула".

А может она начинается

С молитвы прабабки моей

Не любит правнучка свою прабабушку, прабабкой именует. И, конечно же, извращается историческая преемственность. В советском оригинале - с отцом, который устанавливал социальную справедливость. В православной перепевке - с неграмотной прабабкой, которая пассивно страдала, утешаясь молитвой.

С нательного детского крестика

И счастья у царских дверей (???)

Этот куплет не смог постичь. Видимо, недостаточно во мне рабского чувства.

С чего начинается Родина?

С часовни у Красных Ворот (???)

Это, видим, что-то очень специальное. Или очень убогая фантазия у рифмоплета.

С заступницы Матушки Иверской

К которой стремится народ

Кто все эти люди? О чем это? Опять не шла автору рифма...

С чего начинается Родина?

С признания в детских грехах

Отчизна моя отражается

В священника добрых глазах

А вот это шедевр. В чем может быть повинен ребенок? Он что, в свои пять лет успел стать вором, убийцей, или прелюбодеем? О чем это вообще? Учитывая заскок поповства на греховности советской эпохи - мальчик должен каяться за грехи родителей. Перед попом. А глаза такие добрые...

Только, карать вас ректально, если советский период - такой грешный, почему вы воруете из него символику? Бог не дает творческих сил сделать что-то достойное самим? А вдруг не дает потому что его нету? Расписываетесь, православные, в собственном неверии...

А где же она завершается ?

Часовней в небес синеве

Где время и вечность сливаются

В молитве о русской земле

И опять сквозит бессмертный мотив "Щи ни вмерла".

С чего начинается Родина?

С церквушки над тихой рекой

Со Спаса деревнего(???) облика,

С горящей свечи восковой.

Ну и, конечно, щинивмерлость надо чем-то приукрасить. Но все равно финальное укращение как-то не вдохновляет.

Что в результате мы имеем?

С одной стороны - неизлечимую творческую импотенцию. Православная субкультура не способна производить собственных привлекательных образов. Тасовать засаленные свечку, часовню и молитву до бесконечности - невозможно. Кудри примелькаются, и шулера начнут бить. Люди, которых он убеждает в их априорной греховности и требует от них покаяния и платы.

Советская светская культура, как оказалась, производила образы и смыслы такой силы, такого уровня и качества, что люди тянутся к ним спустя эпохи - чем дальше, тем сильнее.

Поэтому православным приходится воровать культурные достижения чуждой им советской эпохи, одновременно извращая их смысл под свои специфические потребности.

А в извращении нет ничего почетного. Совершил ли в монастыре настоятель гомосексуальный акт с молоденьким послушником, или какой-то активный "верующий" из Егорьевска заставил детей петь сочиненную им мерзость (на видео, кстати, видно, что дети не понимали уродский текст и постоянно сбивались - что не удивительно).

Мерзость остается мерзостью. Сколько бы воска и ладана православные не извели - ее нестерпимую вонь не перебить никакими средствами.

Я знаю, что православные считают, что их ненавидят только американские шпионы за американские деньги. Глупенькие. Разве можно ненавидеть и презирать за деньги?

Ненавидят и презирают тех, кто извращают человеческую культуру, поступают с собственными детьми хуже, чем педофилы, и творят много других непотребств, за которые придется ответить перед людьми. А не перед богом. Потому что их бога нет.

Михаил Денисов, 01.03.2017