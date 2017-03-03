Церковники начали паразитировать на советской символике

03.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Дети в СРАМе (Символе Религиозной Атрофии Мозга) в красных косынках (стилистика советских комсомолок-атеисток 30х годов прошлого века).

Церковники начали паразитировать на советской символике.

 

Церковники начали паразитировать на советской символике.
Церковники начали паразитировать на советской символике.

Заметим, что по моде 30х годов красные косынки завязывали узлом сзади.

А многих девочек обрядили так, что из красной косынки получилась одновременно стилизация пионерского галстука.

Церковники начали паразитировать на советской символике.

Дети поют ставшую советской классикой песню "С чего начинается Родина". 

Конечно же, о картинке в букваре (грамотности и образовании) православный хор петь не может, и уж тем более нет в этом пении места отцовской буденовке.

И нет, и не может быть, у православного хороших и верных товарищей. Коллективизм и организация верующему вредна. Он должен смиренно и покорно принимать несправедливости мира в одиночку. Разве что помолиться в толпе таких же терпил. И получить оптом, чтоб дешевле было, лицемерное утешение попа.

Текст - сплошная инновация. Давайте ее оценим.

С чего начинается Родина?
С сгоранья свечи восковой.

Офигительный образ. Свеча сгорает. Ее время заканчивается. Символизм погибели. С погибели у них начинается Родина. Чувствуется дух традиции "Щи не вмерла" и "Ще не згинула".

А может она начинается
С молитвы прабабки моей

Не любит правнучка свою прабабушку, прабабкой именует. И, конечно же, извращается историческая преемственность. В советском оригинале - с отцом, который устанавливал социальную справедливость. В православной перепевке - с неграмотной прабабкой, которая пассивно страдала, утешаясь молитвой.

С нательного детского крестика
И счастья у царских дверей (???)

Этот куплет не смог постичь. Видимо, недостаточно во мне рабского чувства.

С чего начинается Родина?
С часовни у Красных Ворот (???)

Это, видим, что-то очень специальное. Или очень убогая фантазия у рифмоплета.

С заступницы Матушки Иверской
К которой стремится народ

Кто все эти люди? О чем это? Опять не шла автору рифма...

С чего начинается Родина?
С признания в детских грехах
Отчизна моя отражается
В священника добрых глазах

А вот это шедевр. В чем может быть повинен ребенок? Он что, в свои пять лет успел стать вором, убийцей, или прелюбодеем? О чем это вообще? Учитывая заскок поповства на греховности советской эпохи - мальчик должен каяться за грехи родителей. Перед попом. А глаза такие добрые...

Только, карать вас ректально, если советский период - такой грешный, почему вы воруете из него символику? Бог не дает творческих сил сделать что-то достойное самим? А вдруг не дает потому что его нету? Расписываетесь, православные, в собственном неверии...

А где же она завершается?
Часовней в небес синеве
Где время и вечность сливаются
В молитве о русской земле

И опять сквозит бессмертный мотив "Щи ни вмерла".

С чего начинается Родина?
С церквушки над тихой рекой
Со Спаса деревнего(???) облика,
С горящей свечи восковой.

Ну и, конечно, щинивмерлость надо чем-то приукрасить. Но все равно финальное укращение как-то не вдохновляет.

Церковники начали паразитировать на советской символике.

Что в результате мы имеем?

С одной стороны - неизлечимую творческую импотенцию. Православная субкультура не способна производить собственных привлекательных образов. Тасовать засаленные свечку, часовню и молитву до бесконечности - невозможно. Кудри примелькаются, и шулера начнут бить. Люди, которых он убеждает в их априорной греховности и требует от них покаяния и платы.

Советская светская культура, как оказалась, производила образы и смыслы такой силы, такого уровня и качества, что люди тянутся к ним спустя эпохи - чем дальше, тем сильнее.

Поэтому православным приходится воровать культурные достижения чуждой им советской эпохи, одновременно извращая их смысл под свои специфические потребности.

Церковники начали паразитировать на советской символике

А в извращении нет ничего почетного. Совершил ли в монастыре настоятель гомосексуальный акт с молоденьким послушником, или какой-то активный "верующий" из Егорьевска заставил детей петь сочиненную им мерзость (на видео, кстати, видно, что дети не понимали уродский текст и постоянно сбивались - что не удивительно).

Мерзость остается мерзостью. Сколько бы воска и ладана православные не извели - ее нестерпимую вонь не перебить никакими средствами.

Я знаю, что православные считают, что их ненавидят только американские шпионы за американские деньги. Глупенькие. Разве можно ненавидеть и презирать за деньги? 

Ненавидят и презирают тех, кто извращают человеческую культуру, поступают с собственными детьми хуже, чем педофилы, и творят много других непотребств, за которые придется ответить перед людьми. А не перед богом. Потому что их бога нет.

Михаил Денисов, 01.03.2017

 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 27 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
85, за 0,304