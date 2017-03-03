Чем грозит Украине торговая блокада со стороны Донбасса

Власти ДНР приняли решение ввести ответную торговую блокаду по отношению к Украине после того, как уже несколько дней неподконтрольные Киеву радикальные группировки блокируют провоз товаров из Донбасса на автомобильных дорогах и железнодорожных путях. По мнению экспертов, последствия ответной блокады серьёзно скажутся на энергетической и промышленной областях страны, приведя к повышению цен на украинскую продукцию и перебоям в работе предприятий.

В ответ на блокаду Донбасса, которую осуществляют украинские радикалы, власти ДНР заявили, что сами вводят блокаду против Украины.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счёт того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции.

По его словам, чтобы преодолеть кризис из-за транспортной блокады, с 1 марта в республике введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. Это решение поддержало местное население. Более 10 тыс. человек провели митинг на центральной площади города Енакиево Донецкой области против блокады Донбасса и за укрепление экономических связей с Россией.

Напомним, в конце января 2017 года неподконтрольные Киеву радикальные украинские группировки заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Сообщается, что среди инициаторов блокады — бывшие участники военной операции на востоке Украины и депутаты Верховной рады. По словам организаторов, любая торговля с самопровозглашёнными республиками является незаконной.

AFP

Попытка дестабилизации Украины

Президент Украины Пётр Порошенко, находясь с визитом в Харьковской области, в пятницу прокомментировал сложившуюся ситуацию, осудив организаторов блокады Донбасса, которые незаконно блокируют поставки угля, добываемого в Донецком угольном бассейне и являющегося важной составляющей в промышленной и энергетической системе Украины.

«Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая «Геть!». Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки, в жизни не построили — и призывают к дестабилизации в стране. Мы не разрешим этого сделать, нам с такими не по дороге», — заявил глава украинского государства.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике до 17 марта с целью экономии ресурсов. По словам премьера страны Владимира Гройсмана, если блокада не будет снята, то Киеву придётся покупать уголь в России или США.

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что торговая блокада Донбасса выгодна в том числе ряду украинских олигархов, которые таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Энергетическая артерия

Прекращение торговых отношений Донбасса с Украиной приведёт в первую очередь к перебоям в работе промышленности в стране, а также к серьёзным проблемам в сфере энергетики, уверена руководитель отдела экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук Аза Мигранян.

«Основным продуктом, который поставляет эта республика на Украину, является коксующийся уголь. Это жизненно важный вид продукции для украинской экономики. Это основа для металлургии и других производств, для выработки электроэнергии. Этот фактор невозможно сбрасывать со счетов. Если поставки прекратятся, то в данном контексте на Украине возникнут большие сложности, связанные с необходимостью изыскания других источников энергии», — пояснила Мигранян.

Эксперт напомнила также, что Украина с 2014 года пытается найти замену донбасскому углю. Было несколько попыток наладить поставки из южноамериканских регионов, организовать доставку топлива через посредников — и через Новую Зеландию, и через Австралию, но для Киева это оказалось «крайне затруднительно по ряду причин», пояснила Мигранян:

«Во-первых, основные металлургические производства Украины технологически построены с расчётом на потребление именно коксующихся марок того угля, который производит донбасский регион. Во-вторых, важно помнить о дороговизне всех остальных видов поставок, особенно если это связано с перевозкой через океан и доставкой из дальних точек».

Ранее эксперты заявляли, что если правительство Украины не отменит торговую блокаду Донбасса, то страна столкнётся с веерными отключениями элетроэнергии приблизительно в течение ближайшего месяца или полутора.

В плену собственных санкций

При этом, по оценке руководителя отдела экономики Института стран СНГ Азы Мигранян, у Киева есть варианты замены поставок стратегически важного угля из Донбасса, но они в разы дороже:

«Наиболее приемлемо для Украины приобретение российских углей, но здесь тоже есть риск удорожания из-за удалённости доставки и из-за ряда санкционных ограничений, которые Украина объявила по отношению к России».

По её словам, и поставщики, и потребители товаров и сейчас находят «коммерческие возможности обойти санкционные запреты», но каждый раз им приходится платить за это, увеличивая стоимость товаров.

Таким образом, Киев оказывается зажат между нерешёнными проблемами в Донбассе и непростыми отношениями с Россией. В любом случае, украинская сторона окажется в проигрышном положении, пострадает как энергетическая, так и промышленная сфера.

Что потеряет Украина из-за блокады со стороны Донбасса

«Последствия блокады Донбасса для Киева не имеют необратимого характера, но они очень серьёзно скажутся на цене продукции, точнее — на её рентабельности. А это, в свою очередь, будет влиять в среднесрочном и долгосрочном плане на развитие промышленной отрасли. И если учесть, что экономика Украины сейчас находится не в самом лучшем состоянии, то говорить о том, что ответная блокада не будет иметь последствий для Киева не приходится», — заключила она.