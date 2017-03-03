Чиновники бросили на произвол судьбы пострадавших от провалов грунта

Спустя месяц после href="http://www.vesti.ru/doc.html?id=2851016" rel="nofollow" rel="nofollow">обвала грунта в посёлке Вышков Брянской области местные власти так и не предприняли никаких действий по устранению последствий ЧП.

Тогда образовалась воронка диаметром 30 метров, напоминает телеканал href="http://www.vesti.ru/videos?vid=onair" rel="nofollow" rel="nofollow" target="_blank"> target="_blank" href="http://www.vesti.ru/videos?vid=onair" rel="nofollow" rel="nofollow">"Россия 24". Чиновники обещали, как минимум, засыпать огромную яму. Но ограничились лишь переселением жильцов одного из дворов. Как раз того, где и случился провал. Остальные местные жители вынуждены каждый день бояться. По их словам, воронка становится только больше.

Также в администрации посёлка обещали обследовать и другие территории района. Чтобы исключить возможность провалов грунта в будущем. Но ни результатов этих исследований, ни информации о том, проводились ли они вообще, пока так и нет. Хотя вероятность повторения событий месячной давности — высокая.

"Недалеко находится река Ипуть. Видимо, движение грунтовых вод... И происходил подмыв песков там плывущих, которые ушли. Осталась одна сплошная порода и при определённой нагрузке произошёл обвал. Это такой процесс, который уже был ранее на территории Вышковского поселения", — пояснил Александр Грищенко, глава администрации Злынковского района.