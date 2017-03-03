Что выберут украинцы вместо «кружевных трусиков»

Украинские националисты провели акцию по снятию флагов Евросоюза с ряда госучреждений в Киеве. Об этом заявили в пресс-службе «Правого сектора"*.

Националисты уверяют, что флаги находились на административных зданиях Украины незаконно, а их снятие не может караться правоохранителями.

«Статья 338 УК Украины предусматривает наказание за надругательство над украинскими государственными символами или над „официально установленным или поднятым флагом или гербом иностранного государства“. Флаг ЕС таковым не является, поскольку не является флагом государства… Почему флаги межгосударственного объединения, в которое Украина не входит, используются наравне с государственной символикой», — говорится в сообщении.

«Правосеки» также считают, что в течение ближайшего десятилетия Украина не станет членом Евросоюза, поэтому власть должна отказаться от евроинтеграционного курса, который, по мнению националистов, губителен для «незалежной».

«Берлин и Брюссель давят на Украину, заставляя ее идти на уступки Кремлю. В экономическом плане политика ЕС в отношении Украины чётко колониальная», — читаем в сообщении.

И что самое удивительное, в «Правом секторе», наконец, осознали «евроинтеграция» несёт Украине «подрывные идеи и ценности». «То, что прошлогодний гей-парад в Киеве провели фактически на самом высоком государственном уровне, является тому убедительным доказательством», — отмечает пресс-служба националистической группировки.

Националисты призывают больше не вешать флаги ЕС на государственные учреждения Украины: «Флаги Евросоюза на украинских правительственных зданиях и везде, где только можно, — это символ бесхребетности нынешней Украины. А также ее бесперспективности. Не может быть перспектив у того, что отказывается жить собственным умом и собственными интересами».

Получается интересная ситуация: националисты, которых принято считать движущей силой нынешнего украинского общества, призывают отказаться от западных ценностей. Но и с «москалями» дружить они, конечно, не собираются. Так куда же они могут завести Украину в таком случае?

— Начать с того, что «Правый Сектор» всегда был и сейчас остаётся довольно успешным политическим симулякром, — говорит публицист, директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Не имея ни массовой общественной поддержки, ни жёсткой структурированной организации, он, тем не менее, активно действует в информпространстве, привлекая к себе внимание. Однако, поскольку эта организация не переросла в политическую партию, несущую определённую идеологию, то и ждать от неё некой политической или идеологической последовательности не приходится. Сторонники этого объединения в своё время оседлали волну «майданного недовольства», максимально её радикализировали, причём под влиянием внешнего заказа. Я, конечно, под заказчиками имею в виду западных политиков.

С другой стороны, «Правому сектору» нельзя отказать в том, что их действия конъюнктурно хорошо просчитаны. Сейчас в украинском обществе значимая повестка дня — разочарование в перспективах евроинтеграции. «Кружевные трусики», которыми манили украинцев, оказались слишком дорогими и недоступными. Мало того, Украина беднеет на глазах, из повседневного потребления ушли не только такая «роскошь», как мясо и рыба, но и уже не хватает обычных макарон. Почти половина пенсий украинцев уходит на оплату только коммунальных услуг, что сделано в соответствии с требованиями всё того же Евросоюза. Поскольку в ЕС хотят, чтобы Украина обходилась им как можно дешевле. Мало того, в последнем тексте документа об Евроассоциации Украины прямо указывается на бессрочный запрет вступления «незалежной» в ЕС. За три года, таким образом, среди украинцев накопилось разочарование «западными ценностями.

«Правый сектор» уловил это разочарование и пытается максимально выжать из него подобными акциями. Правда, при этом надо понимать, что никто не думает отказываться от русофобии.

«СП»: — Ну, и куда могут повести теперь украинские националисты или те, кто стоит за ними, страну? Может ли Украина оставаться ни с Россией, ни с Западом?

— Хороший вопрос. Националисты давно рассказывают, оказавшемуся в информационном зазеркалье обывателю, что Украина мощная держава, которой и дружить ни с кем не надо. Она сама сможет построить свой «украинский мир» и не будет ни от кого зависеть. А поскольку сознание украинцев, по-прежнему, ещё во многом сельское, и мало, кто может объективно воспринимать мировые процессы, подобные сказки находят своих многочисленных слушателей. В итоге есть реальная опасность прихода к власти на Украине жёсткой националистической, а то и открыто фашистской диктатуры. Поскольку нынешняя власть в лице Порошенко и иже с ним понемногу исчерпывает себя. Насколько кровавой будет эта ситуация, увидим ли мы камбоджийские кровавые сюжеты, или же украинский народ найдёт в себе мудрость или хотя бы прибегнет к бытовой смекалке для того, чтобы избежать самого негативного варианта развития событий.

«СП»: — Что должно произойти, чтобы украинский обыватель, наконец, начал адекватно оценивать происходящее в стране и мире?

— В украинской истории это было уже не раз. Если вспомнить времена Руины 17-го века, то можно сказать, что путь к прозрению малороссов лежал через страдания и кровь. Страна может не дойти в своём падении до некой точки, после которой наступает полная разруха и хаос. И выйдет ли из такого состояния Украина, как государство, большой вопрос. Остаётся некоторая надежда, что до этого всё же не дойдёт. Столетие назад удалось в более короткий срок остановить аналогичные нынешним разрушительные процессы на Украине. Сейчас, конечно, очень много зависит от того, вмешается ли и насколько умело вмешается Россия, если мы получим новую «Камбоджу» в центре Восточной Европы. А что руками националистов это вполне можно сделать, я уже не сомневаюсь. Евросоюз не имеет никаких организационных, в первую очередь военных ресурсов для того, чтобы осуществить военное управление Украиной.

Думаю, что с «топтанием» флага Евросоюза на Украине наступит некий идеологический вакуум, и она, рано или поздно, снова вынуждена будет повернуться к России.

— Украина подошла к точке развязки своих ожиданий, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — По большому счёту с самого начала некоторые наблюдатели говорили, что процесс дистанцирования Украины от России ведёт не к евроинтеграции, а к формированию собственной гражданской нации. Последние четверть века в «незалежной» происходила ломка имперской идентичности. Украинцы, особенно молодые, переставали чувствовать себя частью некой общерусской общности, и им казалось, что они смогут примкнуть к западной общности в лице ЕС. Оказалось, что в Европу их не берут. И теперь на Украине идёт поиск того, как же развиваться самостоятельно, не завися ни от России, ни от Запада. Один из вариантов — ультранационализм. Но он не единственный. Поскольку национализм в большей степени поддерживает сельское население. В то время как украинское общество в значительной степени урбанизировано. Сейчас на Украине «негласный конкурс» на то, какой вариант построения политической нации всё же окажется наиболее жизнеспособным. В последние три года общегражданская украинская идентичность во многом была замешана на антироссийских настроениях. Однако, я думаю, что в дальнейшем эти настроения ослабеют, однако это не значит, что Украина станет пророссийской, настроенной на создание общей с Россией империи.

«СП»: — Может ли себе Украина позволить оставаться ни с Западом, ни с Россией, особенно учитывая её зависимое от Запада положение?

— Сейчас возникает такое понятие относительно государств «свободный агент». Это страна, которая является сама по себе самодостаточной и не хочет навязывать своё влияние соседям. Она тактически лавирует между наиболее сильными полюсами планеты. Я думаю, если Украине удастся справиться с кризисом государственности и не развалиться на куски, именно такое будущее её ждёт. Она будет лавировать между Россией, США, ЕС, Китаем и т. д. , пытаясь не впасть ни от кого в зависимость и при этом соблюсти свои интересы. При этом надо понимать, что в современном мире возможности влияния одних держав на другие сильно уменьшаются. Мы видим, что даже США пересматривают свою внешнеполитическую стратегию. И устами президента заявляют, что собираются отказаться от попыток влиять на другие страны. Посмотрим. Пока есть ощущение, что мир становится менее управляемым.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их деятельность на территории России запрещена.