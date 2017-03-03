ДНР: Александр Захарченко объявил торговую блокаду Украине

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь ДНР объявляет блокаду Киеву.



«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», – цитирует РИА «Новости» Захарченко.

Захарченко также объявил о «конце украинской юрисдикции» на территории республики.

«У нас много социальных программ, нужны средства. Мы воюем, страна должна развиваться. Они ввели блокаду, Порошенко тайно ввел ее, чтобы обескровить олигархов, а обескровил страну», – заключил глава республики.

Накануне лидер ДНР Александр Захарченко заявил, что если продолжится блокада Донбасса, то максимум через 60 дней Украина практически перестанет существовать.

Напомним, лидеры ДНР и ЛНР после неисполнения ультиматума в адрес украинских властей ввели на бессрочной основе внешнее управление на ряде украинских предприятий. Эта мера стала следствием торговой блокады Донбасса, которую устроили украинские радикалы и которых не могут обуздать киевские власти.