Если Дональд Трамп отправит в отставку генпрокурора США, главу минюста, то это станет для него более, чем «сдача» советника по нацбезопасности, полагают эксперты. Почему демократы и, по выражению Марии Захаровой, «достигшие дна» американские СМИ

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси призвала министра юстиции США Джеффа Сешнса подать в отставку. Поводом стала публикация в газете The Washington Post, где утверждается: Сешнс умолчал о своих двух встречах с послом России Сергеем Кисляком до инаугурации Дональда Трампа.

В публикации The Washington Post утверждалось: первая встреча Сешнса с Кисляком носила частный характер и состоялась в сентябре прошлого года – в бытность нынешнего главы минюста сенатором и активным участником кампании Дональда Трампа. Это произошло как раз в разгар «», которая перевернула президентскую гонку США, заявляют представители американской разведки. Другая встреча прошла в июле, уточнила Washington Post.

«Рассматривается спецслужбами как шпион и вербовщик»

Нэнси Пелоси, кроме всего прочего, обвинила Сешнса в сокрытии под присягой в Конгрессе фактов разговоров. Главе минюста (который по американскому законодательству также возглавляет прокурорскую вертикаль) припомнили, что при утверждении кандидатуры в Конгрессе он уклонился от ответа на вопрос, контактировал ли он с представителями России. «Сешнс не подходит для того, чтобы быть верховным сотрудником правоохранительных органов нашей страны», – заявила Пелоси и призвала провести независимое двухпартийное расследование возможных связей президента Трампа с Россией.

В ответ Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборы. В заявлении, опубликованном в Twitter, Сешнс отметил: «Я понятия не имею, о чем эти утверждения. Это ложь», – написал он.

Ранее CNN опубликовал материал, в котором утверждается, что российский посол Сергей Кисляк «рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный шпион и вербовщик». Добавим, что фактически «на совести» CNN первая громкая отставка в команде Трампа – уход помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Поводом, как известно, также стала встреча с послом Кисляком. Между тем Флинн позднее рассказал, что не вел с послом разговоров о санкциях, а лишь беседовал о высылке российских дипломатов, имевшей место в конце декабря 2016 года. Как отмечал тогда портал Washington Free Beacon, после отставки Флинна под ударом оказались и другие чиновники администрации Трампа.

Комментируя публикацию CNN, официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула, что телеканал в своем падении уже, скорее всего, достиг дна: «Как вы думаете, это медийное дно или им есть еще куда падать?» – написала Захарова.

«Фантастический человек», чуть не ставший вице-президентом

До назначения министром юстиции в новой администрации Сешнс уже почти двадцать лет заседал в сенате и возглавляет там два подкомитета – по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил). Неудивительно, что Сешнс занимает жесткую позицию в отношении нелегальной миграции и при этом выступает за всяческое усиление военного потенциала США – что естественно для главы профильного подкомитета.

Сешнса называют «Бюджетным ястребом» за то, что он выступает за снижение налогов и госрасходов. Он критиковал политику Барака Обамы за свержение режимов, но поддержал при Джордже Буше-младшем вторжение в Ирак. По отношению к России он поначалу занимал жесткую позицию, но после присоединения к команде Трампа заговорил о необходимости наладить отношения между двумя странами. Кроме того, он участвовал в обсуждении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Сам Трамп рассматривал кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса даже на пост вице-президента США. Он назвал Сешнса «фантастическим человеком и одним из наиболее уважаемых людей в американском сенате».

Казус Левински

Политолог-американист Виктор Олевич полагает, что в случае с бывшим сенатором, а ныне министром юстиции Джеффом Сешнсом противники Трампа преследуют более серьезную цель, чем в случае с отставкой Майкла Флинна.

Эксперт полагает: противники Трампа в палате представителей и в сенате (а к таким противникам относятся и демократы, и часть республиканцев) хотят добиться назначения специального прокурора по расследованию якобы имевшихся связей администрации Трампа с Россией. Американское законодательство, пояснил Олевич, «говорит о том, что в случае, если генпрокурор, он же министр юстиции, не способен по той или иной причине сам руководить расследованием (в данном случае, если удастся доказать, что Сешнс сам имел какие-то незаконные связи с Россией), будет легче вынудить его назначить независимого прокурора».

Процедура подразумевает, что на должность независимого прокурора назначается один из федеральных прокуроров, который может иметь несколько сотен работников в подчинении, нацеленных на решение одной задачи. «В данной ситуации эта команда будет расследовать связи администрации Трампа в ходе предвыборной кампании с Россией», – пояснил эксперт.

Этот механизм уже отработан на практике. В последнем по времени случае независимый прокурор был назначен в 1990-е годы, напомнил Олевич. Тогда прокурор Кеннет Стар, еще до вступления Билла Клинтона в должность президента, занимаясь расследованием скандала по продаже недвижимости в штате Арканзас, впоследствии постепенно вышел на историю с Моникой Левински и использовал эту историю для того, чтобы сначала добиться импичмента президента в палате представителей, а затем уже суда в сенате, где Билла Клинтона оправдали. «Тем не менее это нанесло существенный ущерб тогдашней администрации. Этот случай показывает, какая серьезная опасность для Трампа содержится в обвинениях, адресованных по отношению к его министру юстиции. Именно поэтому новым объектом для травли со стороны антитрампистской фронды, «глубинного государства», стал именно Сешнс», – полагает эксперт.

Нешуточные страсти

Олевич также подчеркнул, что до своего назначения на пост министра юстиции Сешнс был членом сенатского комитета по вооруженным силам, который возглавляет небезызвестный Джон Маккейн. «В этом качестве сенатор Сешнс вел десятки бесед с множеством послов и дипломатов. Это стандартная процедура для человека, занимающего подобную должность, – пояснил эксперт. – И даже в том случае, если он действительно контактировал с российским послом, в этих встречах нет ничего предосудительного».

Собеседник также указал: в упомянутой выше статье Washington Post написано, что, по мнению высокопоставленных лиц, Кисляк является обычным дипломатом и нет достоверных сведений о его незаконной работе на российскую разведку. Зато в аналогичной статье на сайте CNN в конце черным по белому написано о том, что также, по мнению ряда высокопоставленных лиц, Сергей Кисляк – это, наоборот, «высокопоставленный шпион». «Абсурдное и безосновательное обвинение нашего посла, выдвинутое CNN, демонстрирует, какие нешуточные страсти кипят в американских СМИ», – считает Олевич.

Уотергейт наоборот

Эксперт-американист Борис Межуев, в свою очередь, отметил, что сейчас вопрос заключается в том, пойдет ли Трамп на отставку министра юстиции Сешнса или нет. «Сомневаюсь, что Трамп позволит «убрать» своего человека: просто потому, что, если он согласится на отставку в данном случае, он никак не сможет объяснить своим избирателям факт сдачи одного за другим своих сторонников», – подчеркнул эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

По мнению Межуева, отставка Сешнса стала бы для Трампа непростительным поражением.

Сейчас позиции Трампа существенно усиливаются, указал собеседник. Межуев напомнил, что и президент, и представители его команды получили серьезную поддержку со стороны консерваторов на «Конференции консервативных политических действий» (Conservative Political Action Conference), прошедшей на минувшей неделе в Калифорнии. «Когда Трамп выступал в Конгрессе, я видел, что даже демократ Берни Сандерс аплодировал в тот момент, когда президент говорил об увеличении рабочих мест», – рассказал он. Этого усиления, по мнению Межуева, противники Трампа как раз и не хотят допустить.

Собеседник предполагает, что Трамп сейчас, вполне вероятно, займется вопросом о том, как так получилось,(привет от ЦРУ и АНЬ прим. РуАН). «Уотергейтский скандал, завершившийся отставкой Ричарда Никсона, разразился из-за того, что республиканцы прослушивали штаб Демократической партии, – напомнил эксперт. – Сейчас получается, что, наоборот, демократы прослушивали штаб республиканца Дональда Трампа».

Межуев полагает: с уверенностью в 80% можно сказать, что Трамп не пойдет на отставку Джеффа Сешнса. «Об этом говорит и его последняя риторика, и поведение. Полагаю, это последняя обреченная попытка противников Трампа нанести ему урон», – пояснил он.

С американским послом в России кто только не встречался

Обвинения против Сешнса не имеют никаких серьезных оснований, замечает Межуев. «Даже если он и встречался с послом Сергеем Кисляком и что-то с ним обсуждал, в этом не было никакого правонарушения. Если Майкла Флинна обвинили в том, что он скрыл факт бесед с Кисляком от вице-президента, то Сешнса обвиняют в сокрытии аналогичного факта от сенаторов – это даже смешно», – пояснил эксперт.

Межуев заметил, что и американский посол в России просто по роду своей работы контактирует со многими представителями страны пребывания – начиная от оппозиционных деятелей и журналистов и заканчивая чиновниками и государственными деятелями.

«Даже в якобы страшном «полицейском государстве» – России – такие встречи не служат поводом для отставок и репрессий, – добавил Межуев. – Огульную кампанию против представителей команды Трампа нельзя сравнить с «охотой на ведьм» (во времена маккартизма) – все-таки те события имели под собой реальный шпионаж ряда американских чиновников. Но здесь под обвинениями нет никакой фактуры».