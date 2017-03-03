Дональд Трамп объявил о начале перестройки США. Поаплодируем товарищу

Вечером 28 февраля в обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп объявил о своих планах по перестройке своей страны. Несколько раз в его короткой речи прозвучало это слово. Но не это даже главное. Главное что суть объявленных реформ очень похожа на то, что объявил на апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 года и позже первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Позволю себе привести два своих январских ролика. Сегодня они уже смотрятся без улыбки.

Как я уже сказал ранее, США в перестраивании своей страны пойдут своим путем, не похожим ни на советский, ни на китайский. У них будет свой. Успешный или провальный, пока неизвестно. Но я очень не хочу, чтобы в конце концов США как мировой центр сил пали.

В общем, ждем развития событий. Уверен, что они не за горами и еще не раз нас очень сильно удивят.