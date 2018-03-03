Джоли понадобился психотерапевт из-за слухов о Питте и Энистон

03.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Джоли понадобился психотерапевт из-за слухов о Питте и Энистон
Как поведали в близком окружении актрисы, она шокирована новостью о том, что Брэд и Дженнифер могут снова быть вместе.

Американская актриса Анджелина Джоли снова обратилась к психотерапевту, предположительно, из-за того, что её экс-супруг Брэд Питт может возобновить свои отношения со своей бывшей, Дженнифер Энистон. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на американские СМИ.

— Анджелина абсолютно убита новостью, что Брэд и Джен могут снова быть вместе. Она никогда не думала, что это произойдёт. Анджелина поняла, что больше не может справляться сама, и проходит лечение от нервного срыва у личного психотерапевта, — приводит издание слова человека из близкого окружения Джоли.

Напомним, ранее Анджелина Джоли заявила, что давно предвидела неминуемое расставание 46-летнего Джастина Теру и 49-летней Дженнифер Энистон.

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