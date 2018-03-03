Елена Валюшкина рассказала о любовнике, который ей в сыновья годится

Актриса пришла на откровенный разговор с Борисом Корчевниковым в студию программы "Судьба человека". Она заявила в эфире ток-шоу, что встречается с мужчиной, который в сыновья ей годится.

Звезда кино редко рассказывает о личной жизни. Мало кто знает, что Елена несколько раз чуть не умерла. Актриса по роковой случайности попадала в страшные ДТП, долго не могла забеременеть, медики ставили Валюшкиной диагноз «бесплодие». Но вопреки прогнозам врачей она стала матерью двоих детей, сына Василия и дочери Марии.

«Доктора сказали, что у меня стопроцентное бесплодие. Четыре раза делали ЭКО, это сейчас популярно и модно, но у меня все попытки оказались неудачными. В итоге, отчаявшись, я бросила процедуры. А потом как-то все само собой получилось - я забеременела», – рассказала Елена.

Сначала у актрисы и ее супруга Александра Яцко родился мальчик Вася. А спустя несколько лет на свет появилась дочь Маша.

«Сын очень долго просил сестру. Но вот с девочкой, конечно, была ужасная беременность, натерпелась много. Пошла в ближайшую от дома больницу, как только узнала, что жду ребенка, место себе забить для родов. А врачи тут же стали записывать меня на аборт, говорили, что я не выношу плод и сама погибну…» – вспомнила Валюшкина.

После заявлений медиков актриса несколько часов рыдала дома, но все равно решилась на роды. Она пошла в другую клинику, где врачи опредилили ее в патологию.

«И я благополучно там пролежала семь месяцев. Меня отпускали домой только на выходные. Доктора предупредили, что, если вдруг начнутся роды, нужно приехать в больницу течение 15 минут, иначе все, не спасут. С пятницы на субботу у меня случилась отслойка плаценты… Была клиническая смерть. Маша родилась недоношенной…» – поделилась артистка.

Медикам удалось спасти и Елену, и ее новорожденную девочку. Сегодня, признается актриса, она вспоминает вторую беременность как страшный сон. Валюшкина отметила, что больше всех радовался появлению Маши на свет старший сын Вася, он обожает младшую сестру. Несмотря на идиллию, муж Елены знаменитый актер Александр Яцко, начал изменять ей. Вскоре пара распалась, Валюшкина отказалась рассказывать, как узнала о неверности супруга.

«Мы не стали создавать иллюзию семьи, потому что ее уже не было. Дети общаются с Александром, он хороший папа. Вася живет с ним, учится в архитектурном институте. Саша иногда забирает Машу после школы. Бывший муж принимает активное участие в жизни дочери и сына», – отметила Валюшкина.

Актриса раскрыла секрет, что она вновь влюблена.

«Господи, у меня такой роман! Я женщина свободная, да и в молодости не нагулялась. Он режиссер, познакомились на съемочной площадке, вдруг поняла – влипла... Его зовут Евгений, он моложе меня на… 21 год. А зачем мне старые? Он очень талантливый. Мне нравятся такие, кстати, все мои мужчины были одаренными. Я глупых не люблю», – заявила знаменитость.



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