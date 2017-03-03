Еврейское правительство России опять пошло в атаку против семьи

Родителей в судебном процессе хотят заменить психологами и детскими адвокатамиr. Государственная Дума приняла к рассмотрению опаснейший правительственный законопроект № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». Хотя словосочетание «ювенальный суд» в законопроекте не фигурирует, фактически в российское судопроизводство вводятся точно такие же механизмы уничтожения семьи, что и на Западе. В частности, законопроект создает условия для полного исключения из судебных процессов с участием детей их родителей и замену их психологами и «детскими адвокатами»

Согласно тексту законопроекта , «Несовершеннолетний, участвующий в рассмотрении дела, должен быть в доступной для него форме проинформирован о существе рассматриваемого дела при условии, что сообщение такой информации не причинит вреда его здоровью и (или) развитию, своих процессуальных правах, включая право на выражение своего мнения по вопросам, затрагивающим его права и законные интересы, на обращение с ходатайством о назначении адвоката или иного представителя, право на осуществление правомочий стороны в процессе» (ч. 2 ст. 165).

Иными словами, дети любого возраста, науськанные «добрыми» дядями и тетями—школьными психологами, социальными педагогами и т.п., получат право судиться, в том числе, с родителями по поводу «нарушения их прав», отказываться от того, чтобы родители представляли их интересы в суде - и просить суд назначить себе «детского адвоката». Кроме того, законопроект №103372-7 предусматривает обязательное участие в каждом процессуальном действии с участием детей психолога или педагога. До сих пор Гражданский процессуальный кодекс предусматривал привлечение педагога (не психолога) лишь случаях проведения допроса ребенка. Во всех остальных случаях права на представление интересов ребенка были у родителя. Теперь же «специалист» подменит родителя на всем протяжении процесса, причем законопроект предполагает полное отстранение родителя от процесса, если «он злоупотребляет предоставленными ему полномочиями» либо «его действия иным образом наносят ущерб интересам представляемого». Таким образом, законопроект устанавливает презумпцию виновности родителей, их заведомой неспособности представлять своих детей. В этой части законопроект является продолжением ювенальной линии Министерства образования на принудительное обучение родителей воспитательным «навыкам», «ответственному родительству» и т. п.

Авторы законопроекта не скрывают источника своего «вдохновения» - как сказано в пояснительной записке к проекту, он направлен на исполнение НЕ ратифицированной Россией Европейской конвенции об осуществлении прав детей от 25 января 1996 г., имеющей откровенно антиродительский характер. На Западе именно психиатры, психологи и «детские адвокаты» оказывают предопределяющее влияние на судебные процессы, они работают в тесной связи на изъятие детей из семьи, на ювенальную систему, которая обеспечивает их работой и прибылью, а роль родителей сведена к нулю. Уже сейчас в России мы имеем случаи, когда на основе субъективного мнения психолога семья рушится, родители подвергаются репрессиям, вплоть до уголовного преследования. Классический пример—дело москвича Владимира Макарова, которого осудили за домогательства к собственной дочери на основании мнения психолога Лейлы Соколовой, которая приняла кошкин хвост на рисунке дочери Макарова, за «фаллический символ». При этом сама Соколова размещала в соц сетях свои фото в стиле садо-мазо, которые свидетельствуют о ее мягко говоря, нетрадиционных пристрастиях, не говоря уж о нравственности.

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К сожалению, такие особы как Лейла Соколова—отнюдь не редкость среди психологов. Огромное количество российских психологов буквально «сдвинуты» на теме секспровета и культе индивидуализма. А многие «подсаживаются» на западные ювенальные стандарты еще в стенах вузов. Так, например, деканом психфака СПбГУ является некая Алла Владимировна Шаболтас, эксперт ВОЗ, координатор проектов организации «Врачи детям» – (ранее «Врачи мира - США» и «Право на здоровье» (США). Эта дама в 1999-2000 гг. проходила стажировку в США, и с тех пор регулярно участвует в различных сомнительных мероприятиях вроде российско – американского семинара «Актуальные направления исследований и практической работы с детьми, пережившими насилие», организованном СПбГУ и университетом штата Оклахома (США), 27 мая 2016 г., где демонстрировались фото детских половых органов. Также госпожа Шаболтас вместе с еще несколькими преподавателями психфака является рецензентом растлевающей детей программы «Ступени», внедряемой ОО «Врачи детям» . Кстати, дочка Шаболтас и ее подруги Ходыревой, так прониклись западными ценностями, что теперь ходят по Петербургу во главе гей - парадов.

Можно себе представить, какое будущее ждет наших детей, если, после принятия медведевского законопроекта, любящих родителей в судах заменят ученики Шаболтас и последователи Лейлы Соколовой! Специально для тех, кто еще не проникся серьезностью момента, акцентируем внимание на том, что вводимые нормы носят универсальный характер, и в случае принятия данного закона, психолог или «детский адвокат» будет представлять интересы Вашего ребенка не только по делам, связанным с семьей, но вообще во всех судебных тяжбах, включая имущественные. Расходы на адвоката возмещаются в силу ч. 2 ст. 100 ГПК, а такие формулировки как: «злоупотребление полномочиями», «ущерб интересам представляемого» имеют крайне неопределенный характер и могут трактоваться судами сколь угодно широко, лишь бы исключить из процесса родителей. Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге призывает всех встать на защиту наших детей и выразить протест против законопроекта № 103372-7, , направив обращения или телеграммы Президенту, а также в Государственную Думу и Совет Федерации. Образцы писем, адреса и подробный правовой анализ законопроекта тут http://www.дети-петербург.рф/News/?newsid=1195.