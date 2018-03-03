Федор Добронравов объявил о продолжении съемок сериала «Сваты»

Актер рассказал, что или сценарий перепишут под другое время года, или съемки продолжатся летом.

Российский актёр Фёдор Добронравов заявил о продолжении сериала "Сваты", который снимает "Студия Квартал 95", сообщает КП.

— Летом успели отснять четыре серии. Потом по геополитическим обстоятельствам остановили. Либо будут переписывать сценарий, чтобы снимать в другое время года, либо подождём до следующего лета, чтобы доснимать. Герои всё те же остались. Режиссёр Андрей Яковлев боится, чтобы этот сезон не был хуже. Прошло же пять лет после шестого сезона. Мы не снимали по обстоятельствам, которые все знают. Но думаю, всё будет хорошо, — сказал Добронравов.

Напомним, в ноябре прошлого года СБУ запретила актёру въезд на территорию Украины на три года в связи с посещением Крыма, законное присоединение которого к РФ Киев не признал до сих пор. Добронравова внесли в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", а сам сериал запретили к показу на территории государства.

Тогда же известный украинский шоумен и актёр Владимир Зеленский, один из создателей "Сватов", объявил о закрытии проекта.

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