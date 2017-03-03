Германия: бедность растает 10 лет, а тут ещё мигранты

В Федеративной республике Германии, несмотря на рост ВВП, растёт также и бедность, сообщает DW со ссылкой на исследования.
Согласно докладу, опубликованному на днях, несмотря на продолжающийся (пусть и небольшой в относительных цифрах) рост ВВП Германии - в стране обновлён рекорд числа бедняков, достигший 15,7% населения.
Меньше всего бедных с начала века было зафикмировано в ФРГ в 2006 году - около 14%.
Вокруг того, настоящий это рост бедности или нет, раскручивается яркая дискуссия - поскольку на дворе предвыборный год. Если бедность действительно растёт - это плюс социал-демократам и минус правящим христианским демократам. Если же на самом деле роста бедности нет - значит, плюс идёт ХДС Ангелы Меркель.
Критики исследования отмечают, что само определение бедности в стране является относительным: бедняком считается тот, кто получает 60% или ниже среднего дохода по стране. "То есть если все разбогатели вдвое, то снижение бедности вообще не зафиксируется", - отмечают они.
В свою очередь, авторы и защитники исследования отмечают, что рост ВВП просто не задевает беднейшие слои населения, касаясь исключительно слоёв зажиточных. На что, собственно, и указывают цифры:
Источник:DW.
Стоит отметить также, что c 2006 года население Германии сократилось почти на полмиллиона - с 81,1 о 80,6 млн человек.
Исследователи указывают также на то, что значительная часть обездоленных граждан вообще не вошла в данное исследование.
Спорным остаётся вопрос о том, влияют ли на цифры бедности мигранты. Поскольку современной статистикой, как показано выше, можно вертеть почти во всех возможных направлениях - вопрос о том, "виноваты ли понаехавшие", зависит главным образом от того, желает ли эксперт или комментатор видеть во всём их влияние - или, напротив, не желает видеть ни в чём.
От себя отметим, что речь идёт не о специфическом немецком, а об общемировом феномене последних десятилетий. Растёт население стран или тает, растёт их ВВП или падает - мы видим чёткое повышение уровня благосостояния сверхбогатого процента и медленное снижение благосостояния беднейшей половины общества.
Есть основания полагать, что такая тенденция на социальное расслоение заложена в современной экономике на уровне модели.
Сара Вагенкнехт по теме:
Три года назад о бедности:
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