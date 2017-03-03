Германия: бедность растает 10 лет, а тут ещё мигранты

В Федеративной республике Германии, несмотря на рост ВВП, растёт также и бедность, сообщает DW со ссылкой на исследования.

Согласно докладу, опубликованному на днях, несмотря на продолжающийся (пусть и небольшой в относительных цифрах) рост ВВП Германии - в стране обновлён рекорд числа бедняков, достигший 15,7% населения.

Меньше всего бедных с начала века было зафикмировано в ФРГ в 2006 году - около 14%.

Вокруг того, настоящий это рост бедности или нет, раскручивается яркая дискуссия - поскольку на дворе предвыборный год. Если бедность действительно растёт - это плюс социал-демократам и минус правящим христианским демократам. Если же на самом деле роста бедности нет - значит, плюс идёт ХДС Ангелы Меркель.

Критики исследования отмечают, что само определение бедности в стране является относительным: бедняком считается тот, кто получает 60% или ниже среднего дохода по стране. "То есть если все разбогатели вдвое, то снижение бедности вообще не зафиксируется", - отмечают они.

В свою очередь, авторы и защитники исследования отмечают, что рост ВВП просто не задевает беднейшие слои населения, касаясь исключительно слоёв зажиточных. На что, собственно, и указывают цифры:

Источник:DW.

Стоит отметить также, что c 2006 года население Германии сократилось почти на полмиллиона - с 81,1 о 80,6 млн человек.

Исследователи указывают также на то, что значительная часть обездоленных граждан вообще не вошла в данное исследование.

Спорным остаётся вопрос о том, влияют ли на цифры бедности мигранты. Поскольку современной статистикой, как показано выше, можно вертеть почти во всех возможных направлениях - вопрос о том, "виноваты ли понаехавшие", зависит главным образом от того, желает ли эксперт или комментатор видеть во всём их влияние - или, напротив, не желает видеть ни в чём.

От себя отметим, что речь идёт не о специфическом немецком, а об общемировом феномене последних десятилетий. Растёт население стран или тает, растёт их ВВП или падает - мы видим чёткое повышение уровня благосостояния сверхбогатого процента и медленное снижение благосостояния беднейшей половины общества.

Есть основания полагать, что такая тенденция на социальное расслоение заложена в современной экономике на уровне модели.

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